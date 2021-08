Lenta recuperación: 70% desempleo en hoteles coloca a Nueva York en el foso nacional

Aunque según la Alcaldía de NYC los hoteles de la ciudad ya han recuperado sus niveles de ocupación pre pandemia, un informe indica que el desempleo en esa industria a nivel estatal se mantiene en casi 40%, la segunda tasa más alta de pérdida entre las regiones del país.

Y el desempleo es mucho peor en la ciudad de Nueva York (70%) que en el resto del estado. Los hoteles de todo NY sumaron un total de 116,106 empleos en 2019, pero el año pasado la cifra bajó a 69,088; es decir, una pérdida de 47,018 puestos de trabajo durante la pandemia, que paralizó el turismo y los viajes de negocios.

La recuperación ha sido más lenta para los hoteles de Nueva York que cualquier otra zona de la nación, excepto Washington DC, según el análisis de mitad de año de la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA).

Se perfila que el empleo en los hoteles del estado Nueva York sólo aumentará hasta 72,077 puestos de trabajo en 2021, todavía 44,029 menos que antes de la pandemia (-37.9%). Eso es casi el doble del 20.8% de pérdida de empleo promedio de todos los hoteles en Estados Unidos, según el informe. Sólo a Washington DC le va peor, con una caída proyectada del 43% para este año.

En comparación, los trabajos en hoteles han bajado 21.5% en Florida, 26.8% en California, 28.8% en Hawaii y 35.2% en Illinois. En estados vecinos, hay 30.2% menos empleos en hoteles de Massachusetts, 22.7% en Nueva Jersey, 28.3% en Connecticut y 23.6% en Pensilvania.

“Tenemos una situación desesperada. Nos han golpeado”, resumió el presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de Nueva York (HANYC), Vijay Dandapani. En NYC esa industria empleaba a 55,000 trabajadores antes de la pandemia, pero ahora sólo 15,000 tienen empleo permanente, una pérdida de casi 70% de los puestos de trabajo, citó New York Post.

“Si bien la demanda de viajes de placer está aumentando, los viajes de negocios y en grupo, la mayor fuente de ingresos de la industria y una importante fuente de empleo, tardarán mucho más en recuperarse”, dijo AHLA en su análisis. “La pandemia ha sido devastadora para la fuerza laboral de la industria hotelera, acabando con 10 años de crecimiento del empleo hotelero”.

“Estas cifras son sólo trabajos directos en propiedades hoteleras, como amas de llaves y agentes de recepción, y no incluyen la pérdida total de empleos de otras industrias que son respaldadas por la industria hotelera, incluidos restaurantes, tiendas minoristas, atracciones y servicios en vivo

eventos, transporte, proveedores de pequeñas empresas y suministros para hoteles, entre muchos otros”, destaca el informe. Un hotel típico genera 26 puestos de trabajo adicionales en la comunidad por cada 10 personas empleadas directamente, según un estudio de Oxford Economics.

Durante la pandemia, 60 hoteles de la ciudad se convirtieron en refugios de personas sin hogar para ayudar a prevenir la transmisión del COVID-19 y bajar la indigencia. Pero ahora están siendo reasignadas en medio de la caída de las tasas locales de infección y el aumento de la vacunación, aunque algunos se oponen a ello y se han generado conflictos legales.

En un intento de promover el turismo, la alcaldía lanzó en abril una campaña promocional de $30 millones de dólares, pese al auge de la inseguridad en zonas residenciales y turísticas y el Metro. También se eliminó de junio a agosto el impuesto de ocupación de 5,875% que pagan normalmente los turistas al alojarse en los hoteles de los cinco condados.

Before the pandemic travel & tourism accounted for $1.6 trillion in annual revenue each year. Hotels are key to America’s economic recovery. pic.twitter.com/5Vb9PGzZlB

— American Hotel & Lodging Association (@AHLA) August 3, 2021