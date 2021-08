La actriz de Telemundo, Daniella Navarro vive terrible dolor: muere su niño amado y ella carga su ataúd

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Daniela Navarro le dio vida a Patricia en la exitosa telenovela de Telemundo “Tierra de Reyes“. Hoy, esta explosiva villana vive el dolor más grande de su vida. A través de Instagram asegura estar rota de dolor, afirma que no sabe cómo vivirá su vida de ahora en adelante. Un cáncer le arrebató la vida a su sobrino, su niño amado, Andrés Eduardo. La actriz se despidió de él cargando su ataúd, sobre esto dijo en sus redes sociales: “Me tocó cargar tu ataúd porque así lo quise, tú tía no iba a dejar de hacerlo”.

En Instagram la venezolana dejó unas sentidas palabras, que han logrado romperle el corazón a muchos, dejándonos con profundas lágrimas en los ojos. Su escrito comienza así:

“Por siempre en mi corazón, se fue una parte de mi”.

La caraqueña continúa con estas palabras: “Hoy mi corazón fue más fuerte que nunca, pensé que resistiría entregar a mi sobrino. Hoy fue el momento más duro de mi vida. Estoy rota. Esta canción se la compuso mi hermano @lifepriimusic, grabarla fue casi imposible. Escucharla no lo he logrado sin llorar. Hoy se me fue una parte de mi, no sé, no sé cómo viviré sin él. Sé que me tocará aprender, sé que Dios me ayudará, pero hoy les digo que aunque se que se me acabó el sufrimiento, mi alma llora. Mi mente no borra tú sonrisa, ni tú mirada. Te imagino feliz y de eso me aferro, pero igual no deja de quemar”.

En medio de su desahogo, junto a todos sus seguidores la actriz clama por Dios, a él se aferra y le pide ayuda: “Dios mío ayúdanos. Entendemos tu decisión eso fue el milagro para él,estar a tu lado”.

La familia de Daniela está atravesando un momento sumamente duro a nivel emocional y familiar, y es que a la muerte de su sobrino, le precede la de su abuela, dos de las personas más cercanas a su corazón, según argumenta.

“En menos de dos meses perdí a mi abuela y a mi sobrino. Dos de los seres que le daban sentido a mi vida. Estoy rota, muy rota, pero se que esto trae una transformación en mí. Te amo. Los amo. Mi corazón llora y grita. Mi columba, mi abuela amada, Andrés Eduardo, mi sobrino, hijo. Rota”.

La despedida no fue fácil, Daniela Navarro decidió cargar el ataúd de su sobrino, a quien consideraba también su hijo. Sobre esto compartió: “Hoy fue el día más doloroso de esta familia. Te cargue al nacer mi niño y desde ese mismo instante te hice mío, sólo mío. Hoy me tocó cargar tu ataúd porque así lo quise. Tú tía no iba a dejar de hacerlo. Te entregué para que te llevaran, me tocó despegar a tú madre y con ganas de cargarte y salir corriendo y no soltarte jamás”.

La venezolana concluye su escrito con estas palabras hechas hashtag: “No se muere el que se va, sólo se muere el que se olvida”.

Lorena Meritano, la actriz que participó el versión oficial de la telenovela en la que se basó “Tierra de Reyes”, “Pasión de Gavilanes”, contestó al mensaje dejado por Daniella y dice: “Te abrazo fuerte. Bendiciones”.

