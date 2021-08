Quan Hongchan, una clavadista de 14 años que ganó la medalla de oro y dominó el mundo de los clavados

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 siguen entregando grandes sorpresas durante las competencias. Una joven clavadista de China, Quan Hongchan, deslumbró en la plataforma de 10 metros y se llevó la medalla de oro cómodamente. El dato realmente relevante es que esta atleta tiene solo 14 años de edad y se posiciona como una de las figuras más dominantes en la disciplina.

En su segundo y cuarto clavado, los jueces se quedaron asombrados con la perfección de Quan Hongchan. En ambas oportunidades la joven atleta recibió la puntuación perfecta en la disciplina. Según informaciones de AP, la campeona olímpica le dedicó su logro a su madre, que está enferma. “Quiero ganar suficiente dinero para mantenerla (…) Escucho a mi entrenador con mucha atención y sigo sus instrucciones con mucho cuidado”, expresó la nueva joya del deporte mundial.

"Remember this! You may never see anything like it again."

After receiving two perfect 10 scores, 14-year-old Quan Hongchan from China is the Olympic CHAMPION in women's 10m platform diving.#TokyoOlympics | #OlympicHERstory pic.twitter.com/B7uHvnMEpB

— #TokyoOlympics (@NBCOlympics) August 5, 2021