Del exilio a la gloria: el cubano Pedro Pichardo le da una medalla de oro a Portugal en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Una historia bastante peculiar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El cubano Pedro Pablo Pichardo le dio una medalla de oro a Portugal en el salto triple. Si, aunque suene extraño, la razón por la que el cubano le otorga una presea al país ibérico es que fue la nación que lo adoptó desde diciembre de 2017 y cuatro años después le da una gloria deportiva.

Pichardo había ganado un par de medallas de plata en los Mundiales de Moscú 2013 y Pekín 2015. En ambas participaciones aún defendía los colores de la bandera de Cuba. En los Juegos Olímpicos de Rio 2016, no pudo participar por una lesión de tobillo. Sin embargo, en Tokio logró una gran hazaña en su carrera y para su nuevo país de representación.

What a moment for Portugal's Pedro Pichardo!

He wins gold in the men's triple jump which is the first Olympic gold medal for Portugal since 2008. #TokyoOlympics pic.twitter.com/32zOlxCGml

— #TokyoOlympics (@NBCOlympics) August 5, 2021