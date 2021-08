Raperos y pandilleros traficaron 87 armas de Atlanta a Nueva York; usaban códigos NBA para despistar

Un grupo de aspirantes a raperos transportó docenas de armas desde el estado Georgia hasta la ciudad de Nueva York, incluida una que se usó para disparar contra agentes NYPD en El Bronx, según una acusación federal revelada ayer en Manhattan.

Nueve personas fueron detenidas. Los cabecillas acusados ​​James “Spazz” Thomas y Courtney “Bway” Schloss utilizaron un lenguaje codificado con temas de baloncesto para evitar la aplicación de la ley, dijeron las autoridades. El dúo supuestamente se refirió a una semiautomática de 9 mm como un “Rondo”, en honor a la estrella de la NBA Rajan Rondo, quien en el pasado vestía la camiseta número 9; y llamaban a otra arma “Jordan”, según la acusación.

El 3 de noviembre de 2020, uno de los clientes de Thomas pidió una “Rondo con tiros libres”, es decir, una pistola de 9 mm con munición, según los fiscales, informó Daily News.

Thomas y Schloss utilizaron a pandilleros de “Blixky Gang” con sede en Brooklyn y otros para transportar aproximadamente 87 armas de fuego entre agosto de 2020 y abril de 2021 desde Georgia en autobuses y autos de alquiler, dijeron las autoridades. En algunos casos, los clientes pagaron con aplicaciones de banca móvil, efectivo y transferencias bancarias.

Un tercer miembro clave de la operación, Duvaughn “Dupree” Wilson, actuó como comprador falso de las armas en Georgia, acusaron los federales. Wilson llenó documentos prometiendo que él era el adquiriente, cuando en realidad las estaba comprando para Thomas y Schloss, según la acusación.

Miembros de la pandilla Blixky a veces revendían las armas en la calle, pero también guardaban un alijo para su propio uso, según la acusación.

Varias veces, las armas se utilizaron en delitos y también aparecían a veces en videos musicales grabados en Atlanta y Nueva York por el grupo, que las mostraban agitando y descargando.

El pasado 21 de febrero una pistola Taurus calibre 22 fue disparada tres veces por un sospechoso que huía de la policía, pero nadie resultó herido. Luego, el 26 de abril, un hombre recibió un disparo en el tobillo en El Bronx con una pistola calibre .22 que luego fue recuperada. Se determinó que había sido comprada en octubre a la red de Georgia. Y el mes pasado, el 6 de julio, se allanó un apartamento en busca del sospechoso por un asesinato en Brooklyn y encontraron cuatro armas supuestamente también traficadas por los acusados.

“Estos arrestos también deberían enviar un mensaje a cualquiera que esté pensando en vender armas ilegalmente a los neoyorquinos o traer armas ilegalmente a Nueva York”, dijo la fiscal federal Audrey Strauss, citada por Fox News. “Y procesaremos a los traficantes de armas con todo el peso de la ley”.

Nueva York vive una ola de violencia armada que muchos atribuyen a la reforma penal de 2020 y el tráfico de armas desde otros estados donde es más fácil adquirirlas.

