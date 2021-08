Maluma estará en el mega concierto gratuito en Central Park para celebrar la reapertura de Nueva York

Aunque la Gran Manzana ha levantado ya la mayor parte de las restricciones que tenía impuestas al ocio y la hostelería, hasta ahora no ha celebrado ningún evento masivo.

El concierto, que tendrá lugar en una de las grandes praderas del parque, con capacidad para 60 mil personas, es organizado por el célebre productor musical Clive Davis junto a la empresa Live Nation.

La mayoría de las entradas serán gratuitas, pero para poder acceder se solicitará el certificado de vacunación que será un incentivo para motivar a la población a aplicarse el biológico.

New York City is back! 🍎 Join us in for We Love NYC: The Homecoming Concert at the Great Lawn in Central Park on Saturday, August 21st. Tickets available Monday, August 2nd at 10am ET here: https://t.co/XiaM0hu80z #WeLoveNYC pic.twitter.com/gHwjikHHHP

