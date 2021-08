Mujer “golpeada” mató a su esposo y pidió a los niños ayuda para cortar el cuerpo con un hacha

Thessalonica Allen, una mujer de 34 años, fue acusada de matar a su esposo y luego pedir ayuda a sus dos hijos pequeños para cortar el cadáver de su padre, informó la policía en Indiana.

Según documentos judiciales, la acusada le disparó a su esposo, Randy Allen, dentro de su apartamento en la localidad LaPorte, el 27 de julio. Después le cortó las piernas, lo metió en una bolsa y tenía planes de colocarlo en su automóvil y prenderle fuego.

A 34-year-old Indiana woman faces multiple charges after she allegedly murdered and partially dismembered her husband in late July. https://t.co/EDcAgHkE0Z

— KETK NEWS (@KETK) August 6, 2021