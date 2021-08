20 años de 9/11: hombre caminará de Boston a Nueva York para honrar a víctimas del ataque terrorista

Paul Veneto, un ex asistente de vuelo que perdió a varios colegas cuando el vuelo 175 de United se estrelló contra la torre sur del World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, honrará a sus amigos y colegas en el vigésimo aniversario de los ataques terroristas empujando este mes un carrito de bebidas de la aerolínea desde Boston hasta la zona cero del Bajo Manhattan.

Veneto, hoy de 62 años, trabajó durante tres décadas como asistente de vuelo en cinco aerolíneas de EE.UU. Muchas veces laboró en el vuelo 175 de Boston a Los Ángeles, pero ese 11 de septiembre estaba libre, tras haber volado la noche anterior.

