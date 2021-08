Conmoción: joven hispano mató a balazos a adolescente promesa del fútbol en Nueva Jersey

Yohan Hernández fue detenido como sospechoso de matar a Moussa Fofana, joven inmigrante promesa del fútbol baleado en junio en el campo deportivo de su escuela en Nueva Jersey.

Hernández, residente de Newark de 20 años, fue detenido la noche del jueves y acusado de asesinato, agresión agravada y posesión ilegal de un arma, entre otros cargos, según la Oficina del Fiscal del condado Essex.

#DEVELOPING: Essex County Authorities arrest 20 year old Yohan Hernandez in the murder of 18 year old Columbia High School student Moussa Fofana. https://t.co/ldEZVO5y7i

— The Tornado News (@TheTornadoNews) August 7, 2021