Dominicanos festejarán con desfile híbrido en la ciudad de Nueva York por precaución ante el COVID-19

Los dominicanos de Nueva York están de fiesta, y teniendo muy en cuenta las preocupaciones que ha generado el avance de la variante Delta en el aumento de contagios COVID en la Gran Manzana, este domingo celebrarán por todo lo alto, pero con mucha precaución. Este 8 de agosto al medio día se llevará a cabo la llamada Parada Nacional Dominicana, en la Sexta Avenida entre las calles 43 y 52, pero debido al aumento de contagios de COVID que se están dando en la ciudad, debido al auge de la variante Delta, la invitación es que el evento se siga de manera virtual, a través de redes sociales, que están listas para seguir paso a paso la celebración de la dominicanidad.

El desfile en vivo que contará con carrozas, personalidades, números musicales y orquestas como Oro Blanco, que pondrán el sello dominicano en la Gran Manzana y de paso honrarán la cultura de la isla, al igual que al fallecido merenguero Johnny Ventura, podrá seguirse a través de Facebook.

Cristina Contreras, presidenta de la Parada Nacional Dominicana (NATDDP), que se realizará bajo el lema “Hacia delante”, hizo un llamado a sus paisanos a que se sumen al evento híbrido, mayormente desde sus hogares como un acto de precaución y responsabilidad.

“Aunque nosotros recibimos todos los permisos, autorizaciones y tenemos la colaboración de las autoridades para hacer nuestro desfile en la sexta avenida, estamos tratando de asegrurarnos de la que comunidad no corra riesgo alguno. No queremos ser causantes de ningún riesgo de salud y por ello queremos mejor que las personas participen desde sus casas, que sigan en vivo nuestras celebraciones para que todos estemos más tranquilos, cuidándonos unos a otros”, comentó la prsidenta del desfile.

La líder dominicana rogó que quienes opten por asistir al evento en persona sean solamente aquellos que están ya vacunados y usen máscara en todo momento y mantengan distanciamiento social, al tiempo que advirtió que están implementando estrictos protocolos de seguridad con los artistas y participantes del festejo, a quienes se les exigirá prueba de vacunación y test negativo de COVID.

“Es mejor que estemos seguros todos, y que nos vean desde sus hogares, porque los números de COVID están subiendo y no son por las personas vacunadas, sino que la gran preocupación para la comunidad es por aquellos que no están vacunados, que no están protegidos todavía”, advirtió la dominicana, quien hizo un llamado a los dominicanos que aun no se han puesto el pinchazo, que lo hagan como parte de las fiestas para poder lograr que el desfile del 2022 sea masivo.

“Todos debemos vacunarnos, desde los 12 años para arriba, porque solo así vamos a proteger a nuestra comunidad. Los dominicanos debemos demostrar que somos más que cultura, creencias, folclor y alegría, y que además de nuestras contribuciones y nuestra capacidad de celebrar con mucha unidad estamos comprometidos en trabajar juntos para volver a la normalidad lo más pronto posible”, agregó Contreras, quien además es directora ejecutiva del Hospital Metropolitan de Nueva York.

Nélson Javier, uno de los locutores más queridos de República Dominicana, quien será el Mariscal del desfile, no solo manifestó el orgullo que le produce haber sido elegido para semejante honor, sino que se sumó al llamado a que sus paisanos celebren con protección.

“Creo que lo más importante es que podamos respetar las normas y los protocolos que se están pidiendo en este desfile y creo que como dominicanos debemos pensar en este momento en que es importante salvarnos y salvar a otros. Debemos dar ejemplo de organización y de decencia”, acotó el comunicador, quien a la hora de hablar de sus paisanos dijo que son una comunidad que ha sabido dejar huella en la Gran Manzana.

“Una de las características que tienen los dominicanos que llegan a Estados Unidos es que siempre están buscando crecer, no solo crecer económicamente, sino también crecer como seres humanos, crecer en formación real y que demostramos que estemos donde estemos, si hacemos las cosas con disposición, trabajo y disciplina podemos lograr lo que nos propongamos”, dijo el locutor, quien se define como orgullosamente dominicano de “pura cepa”.

Aneudi Martínez, originario de El Cibao, en República Dominicana, quien lleva 18 años viviendo en Nueva York, se mostró alegre de saber que este año el desfile Dominicano volverá a la Sexta Avenida, y aunque comentó que seguirá al pie de la letra la petición de verlo online, asegura que es la luz al final del túnel que esperaba ver.

“Saber que ya están pasando cosas que el año pasado eran imposibles por el COVID me alegra mucho, y creo que no podemos ponernos guapos (enojados) porque no podamos ir como antes sino mejor pensar que si ahorita nos cuidamos más, el otro año vamos a gozar a lo grande en ese desfile“, dijo el joven padre de familia.

Además del Desfile del domingo, la comunidad dominicana festejó sus fechas con una entrega de alimentos en Brooklyn, con apoyo de Goya, y la gala anual especial este viernes, donde honró a 24 personalidades honorarias y entregó becas estudiantiles entre un grupo de 33 semifinalistas, apoyo que ya supera los $600,000 dólares desde que inició el programa.

