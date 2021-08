Maluma al retomar el tour Papi Juancho dice: “Ojalá que se puedan vacunar para disfrutar de los conciertos”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Maluma está de regreso, y a días de retomar el tour de Papi Juancho de manera clara y sin vueltas le dice a su público: “Ojalá que se puedan vacunar para disfrutar de los conciertos”.

En una charla íntima que tuvimos con Juan Luis Londoño en el FTX Arena Miami, la que será la sede de su gira en noviembre, el cantautor no le escapó a nada y con una taza de café en la mano y el celular en su bolsillo para hablarle a su madre apenas termine la entrevista, habló de su regreso al tour que debió suspender, cuando el COVID-19 se hizo presente y el mundo se paralizó.

Sin embargo, como muchos músico, él no se detuvo sacó dos discos y dos éxitos que pusieron a bailar al mundo, por lo menos en sus casas: ‘Hawaii’ y ‘Sobrio’.

Este 21 de agosto, como antesala de la gira que comienza el 2 de septiembre en Sacramento, California, Maluma participará en ‘We Love New York: The Homecoming Concert’, el concierto que se realizará en el Central Park junto a grandes estrellas y que será transmitido en vivo por CNN.

Pero mientras nos cuenta de la emoción que siente por su regreso, también habla de la vacuna contra el COVID-19, la misma que el decidió ponerse, sin importar que sus defensas estuvieran altas o que sea joven, sino por honrar a los suyos, a su familia y sus seguidores.

A continuación todo lo que nos dijo:

– Juan Luis felicidades, ya por fin la gira se retoma.

Maluma: ¡Sí! Ya, después de más de un año y medio felices de volver a los escenarios, muy contento porque ya me hacía mucha falta cantar, volver a compartir con mi público, cantarles las canciones que lancé durante la pandemia o sea, fueron dos discos Papi Juancho y Siete días en Jamaica, así que estamos muy emocionados y a la expectativa de lo que va a pasar.

– Cuando te enteras como todo el mundo que se paraliza, que la gira se termina, ¿cuál fue el sentimiento?

Maluma: Todo fue gradual, porque cuando yo interrumpí mi gira por Europa, que estábamos en Grecia, lo único que se hablaba es que iban hacer 2 semanas de pausa, después me empezaron a decir que era un mes, luego que no se mejoraba que eran 2 meses, los dos meses se convirtieron en 6 meses… Ahí fue cuando me dio shock y yo dije: “Me tengo que quedar en la casa, los casos siguen aumentando y esto realmente está acabando con una parte de la humanidad”… Y ahí fue donde me dio un poquito de shock, me dio miedo, me dio miedo pues obviamente por mi familia y preferí estar guardado en mi casa. Sin embargo, fueron momentos bonitos porque pude compartir con mis amigos, mi familia, mis perritos, con las persona que estuve ahí adentro de mi hogar, fue especial, pero ya luego era necesario salir y retomar.

-Esta pausa crea muchas primeras veces, ahora va a ser la primera histórica que retomas un concierto, y una primera vez que vas a tocar en el escenario éxitos que creaste en pandemia…

Maluma: Yo siento como si fuera la primera vez que me fuera a subir a un escenario, pues ahora tenemos un concierto en la reapertura de la ciudad de New York, y va a ser el primer concierto que vamos a dar después desde que comenzó todo esto, estamos nerviosos yo y obviamente los músicos que son mi banda, que son mi equipo y son mi familia también, están como a la expectativa de lo que vamos a vivir, pero estamos listos, hemos estado preparando el show ya como desde hace 2 meses, y estoy seguro que les va a gustar así que no se lo pueden perder.

– ¿Cuál fue el sentimiento cuando comienzas a ensayar y a preparar este show para el regreso?

Maluma: Fue muy emotivo… Cuando yo vi a los músicos de nuevo, todos viajaron a Colombia, porque estábamos haciendo los ensayos en Colombia… Nos abrazamos, unos soltaron lágrimas, porque después de 8 años de estar girando y parar así tan bruscamente fue para todos como una prueba, fue algo difícil, y más sabiendo que los músicos y las personas del entretenimiento viven de las giras y de los show en el día a día, pero nos volvimos a encontrar, vimos la luz al final del túnel, que para mí eso fue lo más importante: ver que íbamos a volver, estamos aquí, es una realidad y genera mucha emoción la verdad.

– ¿Qué vamos a esperar en esta gira que recomienza?

Maluma: Muchas sorpresas, canciones nuevas que nunca canté, que eso para mí es como la parte que me genera adrenalina, un escenario 360 pues las arenas van a estar abiertas 360, y esa es la idea que la gente venga y se lo disfrute. Obviamente con sus medidas de seguridad y ojalá que cada quien se pueda vacunar, para disfrutar de los conciertos, y nada a disfrutar porque Papi Juancho está de vuelta… Maluma is back esto viene con todo el power y va a estar brutal.

-Decías que ojalá que todos se vacunen, estamos en este momento en Estados Unidos frente a una cuarta ola, es la pandemia llamada de los ‘No vacunados’, ¿Cuál es tu mensaje? ¿qué opinas tú como joven?

Maluma: Sí, yo creo que hay que ser muy real y directo, hay que ser realista en este tema, yo creo que hay que vacunarse definitivamente, ya que la vida va a ser muy difícil sin la vacuna, y no lo hagan por ustedes siquiera háganlo por las personas que los rodean, para mí eso es lo más fundamental, me encantaría transmitirles ese mensaje, que se vacunen, que lo hagan por las personas que están a su alrededor que es fundamental.

– ¿Tú te vacunaste?

Maluma: Sí, claro.

– ¿Cómo te sentiste, fue una decisión fácil, fue una decisión que no lo pensaste?

Maluma: Fácil, no lo tuve que pensar dos veces yo lo hice fue por mi familia, yo quería estar con mis abuelos, yo quería estar con todos ellos, ya me hacían mucha falta, puede que yo tenía un sistema inmunológico lo suficientemente fuerte y que no necesitara la vacuna, pero yo lo hice fue por ellos la verdad.

– ¿Cómo te imaginas este encuentro con tú público?

Maluma: Muy emocionante la verdad, va a ser muy especial, después de tanto tiempo, es que de solo pensarlo me entran como mariposas y me dan unos nervios como muy positivo, va a ser bonito, va a ser especial… Y vuelvo y repito va a ser muy emotivo, vamos a ver con qué nos esperamos.

– Si tú en este momento cierras los ojos, estás en New York en el escenario, en tu primer concierto y escuchas tu nombre coreado, ¿qué sientes?

Maluma: Me dan ganas de llorar la verdad, arrodillarme en el escenario y agradecer, para mí eso es lo más importante: poder agradecer a Dios, al Universo, a los fans por estar ahí. Como yo les digo que son ‘Maluma’s Family’, somos como que no son fans sino que son parte de mi familia, porque ya son 10 años de carrera en los cuales han estado ahí conmigo, y gracias a ellos es que mi familia come entiendes, entonces nada es como agradecerles de todo corazón y esperar que me puedan acompañar en esta gira tan espectacular.

-¿Qué pasa cuando tus fans son tu familia, pero tú también necesitas tu tiempo de ser humano?

Maluma: Bueno son cosas que pasan, son cosas que se viven en mi carrera, es normal, desde un principio estaba haciendo la escuela, uno se tiene que volver un poco más inteligente en las cosas que hace, en los lugares que recurre, a la hora que sale, yo soy una persona muy familiar, me gusta estar en casa la verdad, casi no me gusta salir, disfrutar de los míos y bueno ese calor de los fanáticos nunca esta demás.

– ¿Qué le dirías al público sobrio y tomado?

Maluma: A todos los que estén sobrios yo creo pues que van a necesitar, no porque los este incitando a que se tomen una copita, bueno pero un poco sí, pero si extrañan a esa persona créanme que les va a ser más fácil si se toman algo y hacen esa llamada, que extrañan hacer desde hace mucho tiempo y se comunican con esa persona que extrañan.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA CON MALUMA EN VIDEO:

La gira da comienzo el 2 de septiembre en Sacramento, California, y recorrerá más de 27 ciudades incluyendo importantes arenas de conciertos como: FTX Arena en Miami (American Airlines Arena), Madison Square Garden en Nueva York y The Forum en Los Ángeles.

Los conciertos se harán desde una tarima en medio de las arenas con audiencia en 360 (su primera gira con esta configuración perfecta para las grandes arenas en las cuales se presentará).