NYPD busca a perpetrador sexual que atacó a adolescente de 16 años en El Bronx

El Departamento de Policía de Nueva York pide ayuda a la comunidad neoyorquina para proporcionar cualquier información que lleve a la detención de un sujeto cuyo retrato hablado fue revelado hace unos días.

El hombre, de quien no se dan detalles adicionales, está señalado por abusar sexualmente de una adolescente de 16 años en un tren de la Línea 4, cerca de la calle 190 West, en El Bronx.

“¿Lo has visto? ¿Sabes quién es? ¡Llama al 1-800-577-TIPS o envíanos un mensaje de correo electrónico! ¡Las llamadas son CONFIDENCIALES!”, señala el mensaje que pide apoyo.

WANTED for A Sex Abuse in the vicinity of 566 West 190 Street #bronx@NYPD52pct@TD11 on 7/19/21 @ 6:15 PM. Perpetrator sexually abused a 16 year old female on a “4” train Reward up to $3500 Seen him ? Know who he is ? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/uaqk8toc9u

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) August 6, 2021