Intentaron violar a una mujer en vagón del Metro de Nueva York

NYPD está buscando a un sospechoso de haber agredido e intentado violar a una mujer en una estación en Washington Heights del Metro de Nueva York.

Según el Departamento de Policía de Nueva York, la víctima de 40 años viajaba la noche del jueves en un vagón de la línea C en dirección norte alrededor de las 9:45 p.m. Cuando el tren se aproximaba a la última parada, en la calle 168, un extraño se le acercó y le exigió su propiedad antes de golpearla contra los asientos.

Luego la estranguló hasta que perdió temporalmente el conocimiento e intentó violarla. Cuando finalmente el tren entró en la estación, el sospechoso arrastró el cuerpo de la víctima inconsciente a la plataforma del Metro y huyó. La policía dijo que la mujer fue evaluada en el lugar. No se aclaró el alcance de sus heridas, indicó Pix11.

NYPD publicó imágenes de vigilancia del sospechoso saliendo de la estación, pidiendo al público ayuda para identificarlo. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Este crimen se suma al auge de agresiones y robos en el subterráneo neoyorquino, donde los asaltos han subido 40% este año. La violencia llevó al gobernador Andrew Cuomo a afirmar en mayo que el subterráneo no era seguro para niños.

El mes pasado, una madre inmigrante murió tras caer por las escaleras durante un robo fallido en el Metro. El sospechoso ha sido identificado, pero sigue prófugo.

