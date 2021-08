VIDEO: Barack Obama dominó la pista de baile en su criticada fiesta de cumpleaños 60

El expresidente Barack Obama fue visto como nunca antes en su fiesta de cumpleaños 60, dominando la pista de baile, según un video que se volvió viral sobre la criticada celebración a la que acudieron decenas de personas en medio del incremento de casos de COVID-19 con la variante Delta.

El video fue compartido por Erykah Badu, donde se ve al expresidente disfrutando de la pista de baile. En la carpa se puede ver a varias personas, cuando se había dicho que la fiesta había sido considerablemente reducida.

Here's a video of Obama and several other people maskless while partying for his birthday.

The public has been told the Delta Variant is so dangerous we might have to shutdown again.

Meanwhile, Obama can party maskless and it's apparently 100% safe. pic.twitter.com/CcuVvipqlG

— David Hookstead (@dhookstead) August 8, 2021