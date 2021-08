Estas son las horas que tardan en maquillar a Kylie Jenner para lucir radiante

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aunque Kylie Jenner ha demostrado en muchas ocasiones que ella sabe aplicar tan bien como cualquier maquillador profesional todos los productos que ha comercializado a través de su compañía Kylie Cosmetics, a menudo recurre a su buen amigo y colaborador habitual Ariel Tejada para que se encargue de maquillarla mientras ella aprovecha ese rato para trabajar en su teléfono móvil.

En el último vídeo que han grabado juntos para presentar la nueva colección ’24K’ de Kylie, que se pondrá a la venta este martes 10 de agosto con motivo de su cumpleaños, ella ha desvelado que pasan mucho tiempo juntos porque, de media, Ariel tarda tres horas y media en crear el look que ha convertido en su seña de identidad.

“En primer lugar, trabajo con mi teléfono móvil todo el día, y la única forma de sobrevivir a tres horas y media de maquillaje contigo es si me entretengo un poco”, le ha asegurado Kylie para explicar por qué a veces está distraída y no reacciona automáticamente a sus instrucciones. “Lo que menos me gusta es lo mucho que tardas, aunque al final siempre quedo muy satisfecha. Cada segundo merece la pena, pero es verdad que tardas una eternidad”, ha añadido.

Kylie y Ariel se conocieron a través de Instagram hace siete años, mientras ella trataba de encontrar a su propio ‘equipo de glam’ para no depender del de sus hermanas mayores, y desde entonces se han vuelto inseparables.