Adamari López hace Zumba en Telemundo y la atacan feo, dicen que ahora quiere competir con Toni Costa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Zumba. Toni Costa es reconocido a nivel internacional por ser uno de los instructores de Zumba más famosos del entretenimiento hispano, y es que además es uno de los coreógrafos estrellas de Univision. Ahora, el nombre del español vuelve a ser noticia en relación a este baile, pero la causa es a raíz de su ex pareja, Adamari López, quien se ha puesto sus leggings para hacer Zumba en Telemundo. Por esto, basicamente la atacan porque, dicen, quiere competir con el padre de su hija.

Algunos de los feos comentarios que está recibiendo la conductora van de esto: “Ella pudo rebajar a haciendo Zumba con Toni, yo creo que ella se puso la banda gástrica porque rebajó muy rápido”, “Si se baila Zumba, entonces donde esta Toni”, “La verdad, sí está mejor. Lo que no entiendo es porque estando con Toni nunca se cuidó”. Y así van haciendo alusión a Toni; además, siguen poniendo en duda que haya rebajado de manera natural. Son muchos los que se mantienen creyendo que Adamari se ha hecho una operación para acelerar así su proceso de adelgazamiento.

Otros más han dicho: “Ahora esta enana quiere competir con Toni en la Zumba. Ya no sabe como exponerse para cover ratings. Qué mal le quedó”, “Ahora que se divorció es que quiere verse bien. No entiendo porqué no lo hizo antes”.

En honor a la verdad, también hay que decir que sus fans no se han quedado callados y han participado en la sección de comentarios. Aplaudiendo que siga bajando de peso. Y es que Adamari se está logrando mantener en este proceso y son muchos los que están contentos por cómo se ve ahora.

“Me encanta, se ve hermosa”, comentó una fan de la puertorriqueña. También hay quienes piden que a la hora de referirse a Ada haya más respeto y menos maltrato por parte de mujeres hacía otra mujer: “Mujeres no sean pirañas. Déjenla en paz. Construllan, no destrullan. Ella con lo de ella y ustedes con lo suyo. Subimos autoestima no bajarla”.

Marc Anthony conquistó a Maluma, al punto que éste se considera su amigo y declarado fan