Cliente latino detenido en caso de abogado brutalmente asesinado en su oficina en Queens, Nueva York

Nando Pérez, un hombre de 64 años, fue arrestado ayer como sospechoso del homicidio a puñaladas del abogado Charles Zolot, hallado muerto en su oficina en Queens (NYC) la semana pasada.

Pérez, residente de East 167th Street en El Bronx, fue arrestado y acusado del asesinato. Fuentes dijeron al New York Post que el detenido sería un cliente descontento del abogado, insatisfecho por la ejecución hipotecaria de una casa.

El litigante de 65 años fue encontrado por un conserje con múltiples puñaladas en su oficina del segundo piso en 37-06 82nd Ave., Jackson Heights, alrededor de las 5:50 a.m. del jueves, dijo la policía. El crimen habría sido cometido la noche del miércoles.

Otro abogado que también tiene una oficina en ese edificio comentó que alguien había escuchado el miércoles una fuerte discusión sobre la hora de cierre dentro de la oficina, quizás entre Zolot y un cliente suyo no identificado que estaba allí junto con un tercer hombre.

Zolot era conocido por realizar litigios inmobiliarios y divorcios. Los registros en línea muestran que estaba programado para comparecer en la Corte Suprema de Queens el mismo día que fue hallado muerto.

Había sido admitido para ejercer la abogacía en Nueva York en 1982 y en su carrera cubrió “todas las áreas del derecho de familia”, incluida la custodia y manutención de los hijos, la quiebra, acuerdos pre y post nupciales, y derechos de visita, según su portal. Era soltero y vivía solo en un apartamento en Kew Gardens.

