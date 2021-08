Mataron a puñaladas a abogado dentro de su oficina en Queens, Nueva York

Charles Zolot, abogado de 65 años, fue encontrado muerto a puñaladas dentro de su oficina ayer por la mañana en Queens, informó NYPD.

Zolot fue descubierto por un conserje alrededor de las 5:50 a.m. del jueves. Estaba boca arriba, con múltiples puñaladas en la torso y la cabeza, en su oficina del segundo piso en 37-06 82nd Avenue en Jackson Heights.

Un inquilino del edificio, que pidió permanecer en el anonimato por temor a su seguridad, dijo que Zolot había sido amenazado recientemente por dos clientes. Y agregó que las cámaras de seguridad en el edificio capturaron a dos personas allí el miércoles por la noche.

Zolot era conocido por realizar litigios inmobiliarios y divorcios. Los registros en línea muestran que estaba programado para comparecer en la Corte Suprema de Queens ayer mismo.

Fuentes policiales confirmaron que la muerte estaba siendo investigada como un homicidio, pero el médico forense de la ciudad no había determinado la causa del deceso, reportó New York Post.

Zolot era soltero y vivía solo en un apartamento en Kew Gardens. “Conocemos a Charlie desde hace años… Es un tipo muy agradable y humilde”, comentó a CBS2 News. Mark Drucker, abogado que también tiene una oficina en ese edificio.

Añadió que alguien había escuchado el miércoles una fuerte discusión sobre la hora de cierre dentro de la oficina, quizás entre Zolot y un cliente suyo no identificado que estaba allí junto con un tercer hombre.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

#NYC OUT OF CONTROL! NYC divorce lawyer 65-YO Charles Zolot who 'was threatened by client' found DEAD in office-New York City divorce attorney who 'was threatened by client & his brother' found beaten 2 death in his office by maintenance worker.https://t.co/RM70RALmRu

— 66613Skunky13 (@TrueCrimePoli) August 6, 2021