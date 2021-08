Vladimir Guerrero Jr. usará zapatos personalizados en Los Ángeles para homenajear a Kobe Bryant y a su hija Gianna

Este martes comenzará una serie de cuatro partidos entre Toronto Blue Jays y Anaheim Angels, en Los Ángeles. Y para el dominicano Vladimir Guerrero Jr. serán encuentros muy especiales, pues homenajeará a Kobe Bryant y a su hija Gianna Bryant con zapatos personalizados para la ocasión.

La joven estrella se hizo fanático de Kobe Bryant cuando vivió con su padre Vladimir Guerrero en Los Ángeles. Recordemos que el histórico Guerrero Sr. fue un emblema de Anaheim durante años.

Tras el trágico accidente que cobró la vida de “Mamba” y de su hija Gianna, el pelotero quisqueyano pensó en homenajearlos en el terreno de juego. Finalmente lo llevará a cabo a lo largo de esta semana.

Guerrero Jr. mandó a personalizar dos pares de zapatos: en el primero predominan los colores negro y amarillo, y vemos a Kobe con una camiseta de los Lakers, mientras que Gianna aparece con la camiseta de la Academia Mamba.

En el segundo, imágenes icónicas de Kobe junto a Gianna son las protagonistas: una, celebrando el título de los Lakers en 2009, y la otra, de ambos viendo un partido de la NBA en primera fila. Predomina el color morado.

Este último par se lo entregará a Vanessa Bryant, viuda de Kobe, según reportó el portal TMZ.

Vladdy got some custom Kobe and Gianna cleats for his trip to Southern California ❤️ @brkicks

(via @mikejordan_art) pic.twitter.com/8nP7gd5Rvo

— B/R Walk-Off (@BRWalkoff) August 10, 2021