Adolescente fue baleada frente a tienda Macy’s en centro comercial de Connecticut

Una joven de 16 años resultó herida en el pecho en un tiroteo cerca de la tienda Macy’s en el centro comercial Danbury Fair Mall de Connecticut anoche, y la policía cree que fue una víctima inocente atrapada en un altercado entre dos grupos.

El jefe de policía de Danbury, Patrick Ridenhour, detalló en una conferencia de prensa que los oficiales fueron llamados al centro comercial anoche alrededor de las 7 p.m., sobre un informe de disparos frente a una entrada de la tienda Macy’s.

La víctima no identificada recibió un balazo en el pecho y estaba consciente cuando llegaron los equipos de emergencia. La llevaron al Danbury Hospital. Su estado de salud no fue detallado, reportó NBC News.

Los investigadores obtuvieron un video que muestra un altercado entre al menos ocho personas. Según Ridenhour, alguien sacó un arma y disparó al menos una ronda, alcanzando a la víctima.

La policía no cree que la adolescente fuese a quién el pistolero apuntaba. Están investigando los informes de un hombre con un martillo visto huyendo de la escena. “Creemos que él pudo haber sido el objetivo, pero ella se interpuso”, añadió Ridenhour.

El centro comercial fue cerrado durante el incidente y la policía confirmó que los sospechosos no identificados habían abandonado el área. No se informó de otras lesiones.

