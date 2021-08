Alerta del Alcalde: “Este es un calor extremadamente peligroso no típico de los días calientes de agosto en NYC”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“Quiero que todos los neoyorquinos escuchen con atención porque este es un calor realmente serio. Tenemos que tomarlo muy, muy en serio, y la mejor manera de superar esto es si todos son conscientes del peligro creado por este calor”. Con esas palabras alertó este jueves el alcalde Bill de Blasio a los neoyorquinos sobre el calor extremadamente peligroso que está sofocando a la ciudad de Nueva York desde el miércoles, una situación que se extenderá hasta por lo menos el sábado, con temperaturas que superan los 95 grados Fahrenheit pero que con el índice de calor y humedad se sienten en más de 100°.

En una rueda de prensa en la Oficina de Manejo de Emergencia de la Ciudad (NYCEM), De Blasio instó a los ciudadanos a hacer los ajustes necesarios en sus vidas y en las de sus familias para que todos puedan estar a salvo, ya que esto, insistió, no son los típicos días calientes de agosto. “Haga cosas simples como mantenerse hidratado. Vigile a sus hijos si están jugando. No dejes que estén afuera por mucho tiempo. Obviamente, chequee a los vecinos, a sus seres queridos, a nuestros ancianos. Con seguridad haga hoy todo lo básico, aunque parece que mañana también lo tendrá que hacer”.

Y una de las principales preocupaciones de las autoridades es que se pueda registrar un apagón debido al excesivo consumo de energía, lo que puede ejercer cada vez más presión sobre el sistema eléctrico en ConEd.

“No queremos ver interrupciones. Todos pueden hacer algo al respecto”, dijo el Alcalde, agregando cada quien debe hacer su parte y, “si no necesita usar algo hoy no lo haga, si no necesita lavar la ropa, si no necesita usar su microondas, si no necesita usar el aire acondicionado, o muchas luces, apague todo lo que no necesite. Ayúdanos a pasar esto hoy y mañana”.

Algo nuevo: Centro de enfriamientos para mascotas

Las autoridades recordaron que desde el miércoles se puso a disposición al menos 369 centros de enfriamientos, de los cuales 121 tienen horarios extendidos, al igual que las piscinas públicas las cuales extendieron sus horas de funcionamiento de 11 a.m. a 8 p.m. Para saber dónde está el ‘cooling center’ y piscina más cerda de su hogar, puede llamar al 311 o visitar la página web: nyc.gov/beattheheat.

Y algo nuevo que e puso en prácticas en esta oportunidad, es permitir a las personas a llevar a sus mascotas a algunos de los centros de enfriamientos que contarán con espacios espaciales para que los animales también puedan refugiarse del calor extremo. Pero además, la Ciudad logró un convenio con las tiendas Petco, para permitir que en esos locales se puedan llegar también a las mascotas para que sean mantenidas allí.

El comisionado del NYCEM John Scrivani, insistió que esa agencia quiere “asegurase de que todos estén a salvo, porque vamos a experimentar un índice de calor de casi 106 grados hasta mañana (viernes). Entonces, las altas temperaturas van a continuar y posiblemente también tengamos temperaturas elevadas el sábado”.

Scrivani alertó que este viernes todavía había una “advertencia de calor excesivo vigente hasta las ocho de la noche. Y posiblemente mañana (viernes) el Servicio Meteorológico Nacional la prorrogue. Por lo tanto, seguirá estando peligrosamente caliente”.

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional para el área de Nueva York predecían temperatura de 98° para este jueves, 97° para este viernes, 87° para el sábado y 82° el domingo, pero todos los días se sentirá más caliente de lo que marcará el termómetro, debido al ‘heat index’ que junto a la humedad provocará una sensación de calor extremos de 107°.

“Ttambién hay muchas opciones de enfriamiento adicionales en la ciudad. Obviamente, abrimos algunos hidrantes con tapas rociadoras instaladas por el Departamento de Bomberos y el Departamento de Protección Ambiental, y tenemos más de 700 parques de la ciudad que tienen rociadores o sistemas de regaderas a los que la gente puede ir y refrescarse”, recordó el Comisionado del NYCEM.

Las autoridades también le recordaron a los neoyorquinos que se registren en el Notify NYC, que es el sistema de notificación de emergencias de la Ciudad. Puede ir a nyc.gov/notifyNYC para registrarse, y mantenerse informado sobre las cosas que están sucediendo en relación al clima extremo.