Inmigrante suicida se acuchilló y explotó su apartamento, dejando a docenas de personas sin hogar en Queens, Nueva York

Originalmente se pensó que la explosión residencial sucedida el martes en Queens (NYC) había sido causada por un asesino, tratando de borrar las huellas del homicidio a puñaladas de un joven residente.

Pero en un dramático giro, ahora NYPD sospecha que en realidad la víctima, Anesti Bulgaretsi, un joven griego de 26 años, se suicidó a puñaladas y antes de morir explotó la vivienda, en el último piso del edificio 73-01 41st Ave, de siete plantas, a media mañana del martes.

Después de que se apagó el incendio de cuatro alarmas con más de 140 bomberos en acción, los socorristas encontraron a Bulgaretsi inconsciente en el baño del apartamento. Fue declarado muerto en el lugar, pero no fue hasta horas después que las autoridades descubrieron que había sido apuñalado más de 20 veces.

La causa de las llamas aún está bajo investigación y la policía todavía investiga los detalles del deceso del joven inmigrante, mientras esperaban más resultados de la autopsia en el insólito caso.

Según New York Post, el primer examen no reveló ningún otro trauma o heridas defensivas, y se encontró un cuchillo debajo del cuerpo de Bulgaresti, quien fue descubierto en la bañera. Así, se sospecha que pudo haber planeado la explosión como parte de un elaborado plan de suicidio.

Bulgaresti había estado sin trabajo durante dos meses, estaba considerando regresar a su país de origen, Grecia, y sufría depresión, dolores de cabeza crónicos y vértigo, según las fuentes.

La Cruz Roja estaba ayudando a los residentes desplazados tras la explosión. En principio hubo 23 familias registradas para recibir asistencia (44 personas), luego de que FDNY desalojara ese edificio y dos más en la parte trasera. Cuatro bomberos también sufrieron heridas leves al combatir la emergencia.

Suicide eyed in man found stabbed to death in Queens penthouse explosion https://t.co/t7K2XgQKIN pic.twitter.com/1pkwd4nMvJ

A man found dead stabbed in his bathtub after a massive explosion blew the roof off his Queens apartment building may have been the victim of an elaborate suicide.

More than 140 firefighters responded and quickly put out the fire sparked by the explosion.https://t.co/p6DNRIE4mj

— New York Daily News (@NYDailyNews) August 11, 2021