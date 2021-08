Explotaron un apartamento para cubrir un homicidio, dejando a docenas de personas sin hogar en Queens, Nueva York

Anesti Bulgaretsi, un joven de 26 años, fue apuñalado fatalmente dentro de su apartamento PH ayer en Queens, y el atacante luego provocó una explosión masiva que voló el techo del edificio para tratar de encubrir el asesinato, informó la policía de Nueva York.

La explosión destrozó el apartamento más alto y partes de la planta inferior, dentro del edificio de siete pisos en la 41st Avenue cerca de la 73rd Street justo antes de las 10:30 a.m., dijeron los bomberos.

FDNY Chief Thomas Currao provides an update from the scene of a 3-alarm fire at 73-01 41st Ave. in the Queens. Read more: https://t.co/Ab3r7mgXMO pic.twitter.com/A1g9edFp2U

— FDNY (@FDNY) August 10, 2021