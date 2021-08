Leonel García y Noel Schajris regresan con Sin Bandera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Leonel García revela que para celebrar los 20 años de Sin Bandera, se reunirá con su compañero Noel Schajris en un nuevo disco y una gira a nivel internacional. Pero antes, el cantautor celebra el estreno de su sencillo junto con Ximena Sariñana, “Para la Eternidad” (de su disco 45RPM), un tema inspirado en su mujer, Floria González.

Tu sencillo habla de la reencarnación, ¿crees que hemos tenido otras vidas?

No soy mucho de creer cosas que no se pueden comprobar, pero no puedo negar que a veces parece que sí.

¿Con quién has sentido eso?

Es con mi pareja con quien realmente he hecho esta conexión, mi mujer, que casi desde que la conozco tengo una conexión muy extraña, de una increíble naturalidad. Y nunca la he dejado de sentir, han pasado quince años y entonces me hace preguntarme ¿no será como que ya estuvimos juntos antes? Y de ahí viene todo esto.

Leonel y Noel ya graban su nuevo álbum de Sin Bandera:

“Estamos preparando lo que será el festejo del aniversario, que va a ser muy completo porque hicimos un disco completo, nuevas canciones y nueva producción. Estamos muy felices, vengo llegando de Los Angeles, de producir ese disco y vamos a empezar una gira muy probablemente hacia la mitad del año entrante, que es cuando está planeado empezar”.

“Espero que nos lleve a todos lados para festejar, pues lo que han sido 20 años de una carrera con esta banda que ha significado, pues casi todo lo que tenemos, ¿no?”.

