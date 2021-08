FBI: más de una docena de pandilleros acusados de crímenes violentos en bodega y calles de Nueva York

Más de una docena de miembros de una pandilla callejera han sido arrestados y procesados ​​por su participación en un asalto y robo violento que tuvo lugar en Yonkers (NY).

La policía de Yonkers, el laboratorio forense del condado Westchester, la oficina del fiscal de distrito y el grupo de trabajo Safe Streets del FBI celebraron detallaron esta semana que una víctima de 33 años estaba comprando un refresco en una bodega cuando fue agredido por los pandilleros Latrell Murray, Vance Major y Perryon la noche del 17 de junio.

Cuando la víctima salió de la tienda, fue golpeada con una botella y agredida mientras yacía en el suelo.

Otros se unieron al brutal ataque, robando, pateando y pisoteando al hombre hasta dejarlo inconsciente.

Después del asalto, la víctima fue transportada al Westchester Medical Center y diagnosticada con una lesión cerebral traumática. Sus heridas se consideraron potencialmente mortales, pero logró sobrevivir.

“Éste fue un ataque sorprendentemente brutal. Estos cargos demuestran nuestro compromiso de procesar agresivamente toda la violencia, incluida la de las pandillas, y de buscar justicia para las víctima”, comentó la fiscal de distrito Westchester, Mimi Rocah.

La policía dijo que los pandilleros en este ataque también están involucrados en otros 17 asaltos, 30 robos y 10 arrestos por armas de fuego. De ellos, la gran mayoría son menores de 21 años y algunos han sido liberados bajo fianza, según News 12.

Las autoridades del condado Westchester aseguran que están redoblando los esfuerzos para eliminar la violencia de las pandillas, que dicen ha aumentado desde el inicio de la pandemia.

GANG VIOLENCE – Over a dozen #gang members arrested and indicted for involvement in a violent group assault and robbery in #Yonkers, according to authorities.https://t.co/kRiwuW3vXs

— News12HV (@News12HV) August 9, 2021