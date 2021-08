A Scarlet Gruber se le rompió el zipper y se le abrió todo el vestido por detrás

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Scarlet Gruber asegura que el dar vida a “Julieta” en la telenovela “Si Nos Dejan” de Univision, ha implicado retos como su vestuario, compuesto principalmente de vestidos tan ajustados que casi termina desnuda frente al lente.

“Tenía un zipper de arriba hasta abajo y en esa escena tenía que entrar ‘súper diva’, caminando, así como súper extravagante y de pronto estoy caminando ‘¡hola!, ¿cómo están?’ y ¡chas! el zipper se rompe, todo el vestido se me abre por atrás y ‘Chiquis’, la que hace de mi asistente, salió corriendo, se me puso atrás y todo mundo tapándome, todos muertos de la risa. Tuvimos que agarrar el vestido con pinzas para poder terminar la escena”.

La actriz venezolana comparte que Alexis Ayala es un gran compañero, lo que hace menos incómodas las escenas pasionales que protagonizan en la historia.

“Alexis es un gran compañero, es un caballero. Siempre se acerca a mí, me dice ‘¿cómo podemos hacerlo para que te sientas cómoda?’, además de que ya habíamos compartido juntos en “Quererlo Todo” y ahora la dinámica un poquito diferente porque ahora somos pareja”.

“La verdad es que fue muy fácil entrar en esta dinámica, porque él así lo hizo, me ayudó muchísimo”, agregó. Scarlet recuerda cuánto la incomodó cuando la señalaron como responsable de la ruptura de Michelle Renaud y Danilo Carrera.

“Yo nunca he estado involucrada en ningún tipo de escándalo y chisme. Yo creo que por eso salí tan impulsivamente a dar la cara y decir ‘¡no tengo nada que ver!’, y no me gusta que me involucren en este tipo de cosas cuando no son verdad. Si fuera verdad doy la cara y digo ‘¡pues sí pasó esto!’ y lo enfrento.

“Pero cuando no es verdad, es muy incómodo como persona tener que enfrentarte a chismes y personas que te están enfrentando, encarando, diciéndote cosas horribles, porque ahora las redes sociales les dan ese poder, culpándote de algo que realmente no hiciste.

“Yo creo que como dicen: ‘el tiempo cura todo’, pero también revela todo y ya podemos ver que no pasó nada”.

