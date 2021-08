José Ron dice que Ariadne Díaz tiene la mano pesada y que cuando ésta le pegaba cachetadas, sí le dolían

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

José Ron estrena su canal en la plataforma “Prende TV”, donde estarán disponibles varias de las telenovelas que protagonizó hace algunos años como “Muchacha Italiana Viene a Casarse”, “Juro que Te Amo”, “Cuando me Enamoro”, entre otras, y recuerda sus mejores y peores momentos, como cuando recibió la peor cachetada.

“¿Sabes quien tiene la mano pesada? Ariadne Díaz. En “La Mujer del Vendaval” me daba unos ‘cachetadones’ de aquellos y sí me pegaba. Me ponía, pero ya ahorita prefiero que no me la den y ahí hacemos como la finta”.

El protagonista de “Te doy la Vida” también recuerda con qué compañera de telenovelas se ha dado los besos más candentes, y es justamente su compañera en “La Desalmada”.

“En ‘La Italiana’ con Livia (Brito), que ahora también compartimos en ‘La Desalmada’, la gente no nos dejará mentir, eran escenas muy bonitas y también besos muy apasionados”.

Ron confiesa que aunque tener un cambio de look para cada personaje tiene su lado positivo, hay veces que el resultado en su físico no resulta de su agrado, como en “Rubí”.

“Un diferente look me ayuda también para ir metiéndome al personaje, pero a veces en mi gusto personal, pues no me puede gustar.

“A mí no me gusta estar rasurado y aparte en ‘Rubí’ me taparon todos los tatuajes, iba rasurado y traía el pelo muy cortito; entonces yo sí me veía y me sentía rarísimo. Cuando yo salía y seguía con mi vida no me sentía yo, era muy raro”.

