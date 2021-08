La vida por un pequeño rayón en el auto: matan a balazos a un joven durante discusión vial en Queens

Anthony Ali, un joven de 24 años, murió baleado en Queens (NYC), aparentemente después de enfrentarse a un conductor que chocó contra su automóvil, la noche del jueves.

“Le dispararon a mi hijo anoche. No sé por qué”, dijo ayer a CBS2 su padre, Mahamood Ali. Su familia todavía está tratando de procesar la muerte de su hijo.

Heartbroken family speaks out after son shot in apparent road rage incident https://t.co/vyQkLBwHf7 pic.twitter.com/tEmgBXhLyD

Esa noche, Anthony les dijo a sus padres que volvería a casa pronto para pasear a su nuevo cachorro. Según NYPD, Ali conducía su BMW cerca de 89th Avenue y 116th Street alrededor de las 10 p.m., cuando el conductor de un sedán Infiniti negro golpeó la parte trasera de su auto.

Los investigadores dicen que el joven intercambió unas palabras con el conductor no identificado, quien luego sacó una pistola. Aparentemente, Ali intentó huir en su auto, pero le dispararon en la cara y el pecho, y se estrelló contra un poste de luz. Fue declarado muerto en la escena.

No se han realizado arrestos por este caso. La policía dijo que el sospechoso huyó en su sedán Infinity negro, que puede tener daños en la parte delantera por el choque. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La semana pasada, el comisionado de la policía de Nueva York, Dermot Shea, afirmó que en julio de 2021 los arrestos por armas de fuego subieron 44%, mientras que las balaceras bajaron 35% y los homicidios casi 50%, en comparación con ese mismo mes el año pasado. Pero en agosto parece haber retornado el auge de la violencia armada.

Police say a 24-year-old man is dead after a possible case of road rage in Queens. https://t.co/QyyItD0hri

— 48 Hours (@48hours) August 13, 2021