Un accidente de autobús deja 57 lesionados en el estado de Nueva York

La policía del estado de Nueva York informó de un “accidente de vuelco con lesiones graves” que involucró a un autobús turístico con decenas de personas a bordo el sábado por la noche.

Las imágenes del accidente del autobús muestran escombros del vehículo esparcidos sobre el arcén de la Interestatal 90 en Brutus, Nueva York, a unas 250 millas al noroeste de la ciudad de Nueva York, entre Buffalo y Syracuse, reportó Fox News.

State Police are investigating a serious injury rollover crash involving a tour bus on I-90 WB, in the town of Brutus, Cayuga County. The right lane remains closed just west of exit 40 (Weedsport), causing traffic delays of approximately 8 miles. pic.twitter.com/6EUICCHr0c

El autobús volcado había perdido los cristales delanteros y parecía haberse hecho añicos en algunas de sus partes.

El accidente hizo que el tráfico se acumulara en la interestatal 90 a lo largo de ocho millas durante al menos una hora, dijo la policía estatal. Todos los carriles se reabrieron al tráfico alrededor de las 6:30 p.m.

HAPPENING NOW: New York State Police tell us a bus with 57 people on board rolled over on the New York State thruway just before 1pm today. It is unclear how many people are injured and what caused the accident. Here’s a look at the traffic coming off the thruway. pic.twitter.com/AONktIgzTu

— Madison Moore (@MadisonMooreTV) August 14, 2021