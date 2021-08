Ex de Zuleyka Rivera denunciado por agresión física y verbal por quien era su pareja, Osmariel Villalobos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Germán Rosete, ex de Zuleyka Rivera fue denunciado hoy por agresión física y verbal por quien era su pareja, Osmariel Villalobos.

A través de se cuenta de Instagram, y con el reporte médico, la denuncia policial y la citación en la mano, la modelo venezolana explicó el calvario que vivió el miércoles pasado cuando, después de que su pareja se besara con otra mujer estando con ella en una discoteca, la agredió verbal, psicológica y físicamente al punto de dejarla varias veces desnuda en la calle al romperle el vestido.

“Nunca he dejado de hacer nada por miedo, pero sí he dejado de hablar y de decir muchas cosas por miedo… Ante de que todo salga a la luz pública me adelanto y les quiero contar mi verdad y lo que viví hace tres días”, comenzó diciendo en el video Osmariel en donde se le veían claramente los brazos llenos de moretones.

“No quiero convertirme en la víctima, simplemente quiero transformar la experiencia negativa de mi vida, en ser la voz de muchas mujeres que han sido víctimas de violencia y han callado. Yo no soy la excepción”, siguió diciendo.

“Fui víctima de maltrato físico, emocional y verbal de mi ex pareja quien me expuso a la humillación más grande de mi vida… Esa persona que me juró protegerme y cuidarme, esa misma persona me maltrató”, continuó.

La modelo venezolana relató que el miércoles 11 de agosto en la madrugada, estaban en una discoteca cuando vio a Rosete en una actitud sospechosa con otra chica. Dijo que ante el reclamo su ex reaccionó mal y ella le pidió disculpas.

Pero 10 minutos después, la modelo dijo que vio que el empresario mexicano y la chica se levantaron y se los encontró en un rincón besándose. Después de eso se formó una discusión en la puerta de la discoteca que terminó, según relata la modelo, con la rasgadura de su vestido de parte de su hasta ese momento pareja.

“Salieron todos sus demonios, se puso muy agresivo y me rompió el vestido… Me dejó desnuda en frente de muchísimas personas. Como pude me lo amarré y él me lo rompió de nuevo… Me insultaba, me pagaba en la cabeza“, siguió contando la modelo.

Según el relato, en el taxi que se tomaron, el siguió insultándola y rompiéndole el vestido. Osmariel explicó que quiso grabarlo para que al día siguiente él mismo viera lo que había hecho, pero él casi le rompe el celular.

¿Por qué dijo que para que él se viera? Pues según la modelo, este no era el primer episodio que vivían de este tipo y, al día siguiente, el no recuerda nada.

Ya llegados al hotel, dijo que la tiró al piso y corrió al lobby del hotel, donde le dieron una bata. En ese momento dice que decidió no denunciarlo como para protegerlo.

“Al día siguiente el maltrato físico no fue tan duro como el emocional, para esta persona no había pasado nada y yo había exagerado todo… En ese momento me dije: ‘¿qué estoy haciendo?'”, siguió.

Fue ahí donde dice que reaccionó en que no valía la pena justificar a alguien que claramente no la amaba, no la valoraba, que la iba a tirar a la calle después del año y medio juntos y dice que decidió terminar la relación.

“Fui al servicio médico, me evaluaron todas las lesiones en el cuerpo, después fui a la policía, hice mi denuncia y la citación policial ante el juzgado la semana que viene… Y más allá de todo esto, lo importante es que no hay nadie de bueno, ni malo, entiendo desde dónde actúa, entiendo sus frustraciones, sus dolores, sus culpas, más no puedo aceptar y ser cómplice de eso... Mi mensaje de hoy es denunciar, es no quedarse callada, porque esto no puede suceder, ninguna mujer debe ser víctima de violencia“, aseguró.

La pareja comenzó la relación luego de que Rosete terminó su noviazgo con Erika Csiszer, quien a su vez empezó la relación con el empresario luego de que sorpresivamente terminara con su compañera de ‘Un Nuevo Día’, Zuleyka Rivera.

El repudiable hecho ocurrió en Marbella, España, donde la pareja estaba disfrutando de unos días de descanso y viaje. La próxima semana ambos deberán presentarse frente al juez.

MIRA AQUÍ EL TESTIMONIO COMPLETO DE OSMARIEL VILLALOBOS: