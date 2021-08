Jailyne Ojeda roba miradas usando ajustados jeans con aberturas en la retaguardia

Las curvas de Jailyne Ojeda volvieron a encender las redes gracias a unas atrevidas fotografías en la que no se tentó el corazón para presumir sus impresionantes encantos.

En esta oportunidad la modelo utilizó su cuenta oficial de Instagram para subir una serie de postales donde la mexicana aparece posando de espalda a la cámara, enfundada en unos ajustados jeans con aberturas a la altura de su retaguardia que de inmediato han acaparado miles de miradas y toda clase de atrevidos comentarios.

“Love these kinds of pants on me 😁 new YouTube video up on my channel! Click link in bio”, dijo la joven al pie de la publicación que en tan solo unas cuantas horas ha logrado acumular más de 359 mil ‘me gusta’.

(Desliza para ver el contenido)

Hace apenas unas semanas, Jailyne Ojeda ya había dado de qué hablar gracias a una serie de imágenes y videos donde modeló con un bikini y varios sexys atuendos para dejar claro a sus fans que, aunque nunca se ha operado el busto, no descarta la posibilidad de hacerlo en un futuro si es que llega a tener hijos.

“Just Jailyne being sexy per usual 🔥 btw I’ve always said I would never get my boobs done cause they’re nice naturally but I’ve made up my mind that after I have kids and breast feed they probably won’t be as perky so I’ll have to get them done 🤷🏻‍♀️“, aseguró en aquella ocasión.

