Jailyne Ojeda enamora Instagram modelando sexys atuendos de su línea de ropa

Jailyne Ojeda es conocida por ser muy activa en redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, donde suele publicar contenido en el que enseña mucha piel y de vez en cuando aprovecha para promocionar su línea de ropa.

En ese sentido, la modelo mexicana subió una serie de fotografías donde se le puede ver posando con varios modelitos, en los que destacan un revelador vestido en tono vainilla, ajustados biker shorts y unos pantalones cargo que gracias a su prominente retaguardia robaron la atención.

“New clothes up for sale on @snatchedbyjailyne 🤩 click link in my bio to shop!”, tituló las postales que en unas pocas de horas han superado más de 95 mil corazones rojos.

(Desliza para ver todas las imágenes)

Cabe mencionar que fue apenas unas semanas atrás que Jailyne Ojeda sacó a la luz su marca para debutar como empresaria, donde integrantes de su familia (hermana y mamá), se han prestado como modelos para promocionar los diseños en los que la joven asegura lleva trabajado durante poco más de un año.

“Im proud to present @snatchedbyjailyne ♾ this is just the start! I have so much more styles coming. Feel free to dm me suggestions of clothes you would like me to make as well 🙌🏼 I’ve been working on this for a year now and I finally brought my vision to light 💡 thanks to all those who love and support me since I was 16! I’ve came such a long way thanks to you guys and I’m forever grateful and blessed.”, escribió en aquella oportunidad donde presentó algunas prendas.

(Desliza en la publicación)

