Lyn May le bajó los pantalones a su novio, le manoseó el trasero y lo publicó en Instagram.

Después que hace unos días Lyn May dio de qué hablar por su supuesto embarazo a los 68 años, mismo que anunció junto a su prometido el cantante Marcos D1. Obviamente, todo el mundo comenzó a cuestionar que esto fuese verdad. Ahora Lyn May vuelve a llamar la atención de todos al bajarle los pantalones a su novio, manosearle el trasero y publicarlo en Instagram.

Lyn May dice que la mercancía hay que revisarla antes de cualquier cosa. Por eso llamó a su novio Marcos D1 a que se acercara a ella y muy quitada de la pena le bajó los pantalones a su novio y le manoseó el trasero diciendo que eso es lo que deben hacer. El trasero fue tapado por un emoji de durazno durante el video. El parecía estar a gusto y ella mucho más.

Con esto, Lyn May volvió a hacerse viral una vez con el mismo compañero. Recordemos que en algún momento ambos habían anunciado casi un año atrás su compromiso. Después salió Lyn May a decir que todo era parte del video musical nuevo de Marcos D1. Lo mismo pasó ahora con su supuesto embarazo. No le quedó otra que salir a desmentirlo, pues biológicamente es poco probable que esto sucediera. La vedette tiene 68 años y, aunque sigue teniendo un cuerpazo envidiado por muchas jovencitas, el reloj biológico perdona a pocas.

Por esta razón Lyn May confesó que la noticia sobre su embarazo es una broma. “Hay que reírse de algo”, aseguró la cantante y actriz. Dijo que solo quería darle de qué hablar a sus fanáticos. También para generar atención, pues está próxima a sacar un tema musical y quiere regalarle con el mismo un poco de alegría a todos en medio de estos tiempos de pandemia tan duros y difíciles.

Hace poco Lyn May generó una polémica al hablar de Chiquis Rivera. La llamó gorda y le dijo que dejara de tragar.

“… Mira la otra gorda también se debería ir al gimnasio. Mira cómo está. Una mujer, una artista tiene que tener respeto para el público, cómo es posible que salga tan gorda al público a enseñarse al público así. Debe de adelgazar, que ya no trague“, fueron las fuertes palabras de Lyn May para una de las cantantes de música banda más carismática y querida por muchos.

No hay duda que Lyn May no tiene miedo a nada y muchos menos a mostrarse cual es.