Lyn May insulta a Chiquis Rivera: la llama gorda, le dice que pare de tragar pero las fans la defienden de la vedette

La vedette Lyn May anda causando polémica a diestra y siniestra y no precisamente por algunos de sus retoques estéticos o desnudos, sino por haberse metido nada más que con la hija de la fallecida Jenni Rivera, Chiquis Rivera. Muy quitada de la pena Lyn May insultó a Chiquis llamándola gorda y hasta diciéndole que debería parar de tragar. Esto hizo que varios de los fanáticos de Chiquis salieran a defenderla.

Lyn May, al parecer anda haciéndole la competencia a Niurka Marcos y opinando de todo del mundo. Esto, pues molesta a algunos de los fans de las personas a que las que ella critica. Tal es el caso de Chiquis Rivera. Resulta que Lyn May dijo sin miedo a las consecuencia que las artistas deben cuidarse y no aparecer pasadas de peso. Sin embargo, los que siguen la carrera de Chiquis opinaron y se lo dejaron saber a Lyn de manera muy directa para que no se metiera de nuevo con la cantante.

“..Mira la otra gorda también se debería ir al gimnasio. Mira cómo está. Una mujer, una artista tiene que tener respeto para el público, cómo es posible que salga tan gorda al público a enseñarse al público así. Debe de adelgazar, que ya no trague“, dijo Lyn May muy firmemente. Ante esto, los fans de Chiquis salieron a defenderla hasta con las garras.

“No te has visto la cara o qué, si eres horrible”, “Chiquis tiene tremendo cuerpazo y tú ni con qué”, “Pero qué vas a hablar, vete en un espejo”, “Si tiene el peor rostro, Chiquis es bella”, “Falta de respeto, no tienes nada lindo”, “Quisieras tú ir para una fiesta ah! no puedes, no tienes rostro presentable”, fueron parte de los duros comentarios que recibió Lyn May por haberse metido con Chiquis Rivera.

Chiquis no ha emitido respuesta de esto. Pero sí sigue pasándola muy bien con su novio Emilio Sánchez. En cambio, su ex Lorenzo Méndez sigue con el tema de la exigencia que le puso a Chiquis Rivera para firmar el divorcio. EL cantante quiere asegurarse que su ex no pueda escribir un libro o hacer algún reality show en el que se pudiese ventilar su privacidad. Lo que sorprende de todo esto es que, semanas antes, él mismo habría dicho que sí había firmado y que todo estaba hablado.

Mientras, Lorenzo Méndez anda con su nueva supuesta novia de vacaciones. Estuvieron, según cuentan algunos medios, en Las Bahamas y luego en San Francisco. ¿Cómo los descubrieron? Pues él posteó una fotografía desde el Golden Gate y la mujer en cuestión, de nombre Jenni, habría hecho lo mismo.

En cuanto a Lyn May, pues también opinó de Belinda y Christian Nodal. De ella dijo que es muy flaca y que canta mal. También dice que Ninel Conde y Larry Ramos se copiaron de ella al fingir una supuesta boda, que terminó siendo un video musical que hizo Lyn May. Total que sus declaraciones han sido toda una polémica en las redes sociales.