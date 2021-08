VIDEO: ¡Montoneros! Sujetos golpean y acuchillan a un hombre en El Bronx

Un grupo de tres sujetos se lanzó a los golpes contra un hombre que intentó defenderse, pero no pudo contra los montoneros que terminaron venciéndolo y acuchillándolo.

El momento del ataque quedó grabado en un video distribuido por el Departamento de Policía de Nueva York, que pide ayuda para encontrar a los sospechosos de asalto.

“¿Conoces a estos hombres?”, dice el tuit compartido este domingo.

Los hechos ocurrieron el 4 de agosto a las 9:00 a.m. frente al 870 de la avenida Prospect en el Bronx.

“Un hombre de 34 años fue atacado físicamente, golpeado con una llave inglesa y acuchillado por 3 sospechosos varones”, dice el reporte. “¿Tiene alguna información?”

Las autoridades piden compartir cualquier dato a @NYPDTips o llamando en forma anónima al 800-577-TIPS.

