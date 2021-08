Mia Khalifa deja admirar sus prominentes encantos posando en bikini

Los encantos de Mia Khalifa provocan que cualquiera pierda la cabeza debido a que la joven siempre ha sido espléndida al compartir imágenes sensuales a través de su cuenta oficial de Instagram.

Hace unas horas, la sexy ex actriz de cine para adultos aprovechó para elevar la temperatura de sus 25 millones de seguidores gracias a un candente mini bikini con el que dejó admirar sus prominentes atributos físicos.

“VN x MIA 🌵 FRIDAY 8/20! I’ve been working on this for SO LONG and just want to take a moment to thank the CEO of @svnswim Hannah Hayes, as well as @lisaflip for their team work to make this happen. I love and appreciate y’all so fucking much!!! 🤍💚🧡💛”, es el texto que acompaña una de las postales de la libanesa que ya cuenta con más de 730 mil ‘me gusta’.

Previamente, Mia Khalifa ya había arrasado con los likes y los piropos, cuando en una instantánea apareció modelando enfundada con un shortcito color negro y una blusa cruzada que utilizó sin sostén para resaltar su famosa “pechonalidad”.

Lee también

La razón por la que Mia Khalifa bloqueó a varios usuarios después de anunciar su separación

Demi Rose oculta su desnudez con un libro y una frazada

El supuesto mensaje de Paty Navidad donde reconoce que el Covid-19 sí existe