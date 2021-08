VIDEO: ¡Al estilo narco! Tres sujetos atacan a disparos a un grupo en Brooklyn

En los primeros minutos del sábado, tres sujetos se aproximaron a un grupo de personas contra el que descargaron varios disparos.

El NYPD dio a conocer un video de los hechos donde se muestra el momento del ataque en las avenidas Marcy y Lexignton, en Brooklyn.

“Los sospechosos descargan varias rondas golpeando a cuatro víctimas antes de huir”, dice el tuit que acompaña el video. No se dan reportes de la situación de las personas.

El NYPD pide ayuda anónima con mensajes al 800-577-TIPS.

🚨WANTED for ASSAULT: Do you know these guys? On 8/14/21 at approx 12:09 AM, on the corner of Marcy Ave and Lexington Ave in Brooklyn, the suspects discharged several rounds striking four victims before fleeing. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/aMv5dxx01e

