Adiós al sueño de volver a la NFL: Tim Tebow fue cortado por los Jacksonville Jaguars

Tim Tebow está más lejos que cerca de volver a la NFL. Tras iniciar la pretemporada como ala cerrada con los Jacksonville Jaguars, el equipo felino decidió liberarlo y el ex-mariscal de campo perdió una gran oportunidad de hacer un regreso histórico al fútbol americano.

Un partido de pretemporada dejó expuesto a Tebow, quien no es experto en bloquear y su falta de capacidades para la posición en cuestión le costó el puesto.

Tim Tebow no ha jugado en la NFL desde 2012, cuando disputó 12 juegos como mariscal de campo. Estuvo en la pretemporada de 2015. Jugó tres temporadas en la NFL luego de haber ganado el Trofeo Heisman en el fútbol americano colegial. Luego decidió jugar béisbol y estuvo a un paso de debutar en MLB. Su camino terminó en Triple-A.

Tras un intento fallido, Tebow solo tuvo palabras de agradecimiento por haber intentado cumplir su sueño de regresar: “Gracias por las altas y las bajas, las oportunidades y las derrotas. Nunca quise tomar decisiones guiándome del miedo a fracasar y estoy agradecido por haber tenido el chance de perseguir un sueño“.

De igual forma, le agradeció a la organización de Jacksonville. No señaló si continuará persiguiendo el sueño de volver a la NFL.

Thankful for the highs and even the lows, the opportunities, and the setbacks. I’ve never wanted to make decisions out of fear of failure and I’m grateful for the chance to have pursued a dream…

— Tim Tebow (@TimTebow) August 17, 2021