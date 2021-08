CR7 pidió silencio: Cristiano Ronaldo desmintió los rumores sobre su futuro con contundente mensaje en Instagram

Hace 24 horas, Cristiano Ronaldo fue el protagonista de una serie de rumores que lo situaron hasta en tres clubes diferentes de la Juventus, su actual equipo: Real Madrid, Manchester City y PSG. No tardó el legendario jugador portugués en desmentir categóricamente los rumores y expresar públicamente su posición al respecto.

A través de un mensaje publicdo en su cuenta de Instagram, que en tres horas suma más de cinco millones de likes, CR7 “pidió silencio” y respeto para su nombre: “Más que el irrespeto como hombre y como jugador, la frívola manera en la que mi futuro se ha reportado en los medios es irrespetuoso para los clubes envueltos en los rumores, así como para sus jugadores y staff“.

Cristiano Ronaldo official statement on his future. 🚨🇵🇹 #CR7

“This way of covering my future is disrespectful to all the clubs involved in these rumours”. ⚪️👇🏻 pic.twitter.com/g5j9ygdOTm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2021