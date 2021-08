El príncipe Harry se pronuncia sobre el regreso al poder de los talibanes en Afganistán

El príncipe Harry ha recibido con consternación, como la opinión pública de todo el mundo, el progresivo, pero implacable regreso de los extremistas talibanes al poder en Afganistán.

Y debido a la relación tan especial que Harry mantiene con el país asiático, donde sirvió dos veces durante los 10 años que formó parte del ejército británico, se ha sentido en la obligación de pronunciarse sobre la tragedia, que ya ha desembocado en una pérdida total de libertades para los ciudadanos del país, especialmente las mujeres.

Hay que recordar, además, que el hijo de Diana de Gales fundó en 2014 una organización solidaria llamada ‘Invictus’ que, al margen de la atención mediática que suele recibir a cuenta de los juegos deportivos que se celebran esporádicamente, también se dedica a asistir de forma sistemática a los veteranos de guerra en todas sus necesidades, tanto fisiológicas y psicológicas.

Eso explica que él haya querido dirigirse directamente a ellos para pedirles que se apoyen los unos a los otros en estos momentos tan duros a nivel político, social y también emocional.

On behalf of the @weareinvictus community on the unfolding events in Afghanistan: pic.twitter.com/djvQnWxekP

— Invictus Games Foundation 💛🖤 (@WeAreInvictus) August 16, 2021