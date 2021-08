Insólita prueba “de amor”: conductor MTA dejó a su novia guiar el Metro de Nueva York

Terrell Harris fue identificado por MTA y NYPD como el conductor del Metro de Nueva York que supuestamente dejó que su novia Dominique Belgrave operara un trayecto de la línea D durante varias estaciones en Brooklyn, el viernes.

La policía también estaba buscando a Belgrave, de 28 años, para interrogarla, después de que publicó en Instagram que ella y su novio Harris se tomaron de la mano sobre los controles del tren en su paseo romántico por las calles 50, 55 y 62. En un momento las imágenes la muestran a ella sola conduciendo y posando para selfies con Harris en la cabina.

“Sí, ésta soy yo operando el tren en este momento”, escribió Belgrave en uno de los videos publicados en su cuenta, que desde entonces se ha hecho privada.

