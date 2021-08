Joven latino murió baleado en Nueva York y el pistolero sigue prófugo una semana después

A una semana del homicidio del joven Luis Cameron Rimmer Hernández en Long Island (NY), ningún sospechoso ha sido detenido.

El hispano de 21 años fue asesinado a tiros afuera de una residencia en Lowndes Avenue, en la localidad Huntington Station, alrededor de las 10:50 p.m. del lunes 9 de agosto, informó Daily Voice.

Oficiales de la policía del condado Suffolk respondieron en la escena después de que una persona llamó al 911 para informar que había escuchado disparos en la calle. Al llegar encontraron a un hombre tirado en la calle con una herida de bala.

Rimmer Hernández, residente de Dix Hills, fue transportado al Hospital Huntington, donde lo declararon muerto. Desde entonces los detectives están pidiendo a cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo llamar a la Brigada de Homicidios al 631-852-6392 o Crime Stoppers al 800-220-TIPS.

Friends, I am asking for your help. My 21 year old cousin was shot and killed last night. It is truly a crushing blow for my family. We really need help with funeral costs. I know times are hard, all I ask is that you please RT. I appreciate you all. https://t.co/LoPiGUByo3

— Kelly the Fury (@kellythefury) August 11, 2021