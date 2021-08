Kevin Durant vs. LeBron James: el plato navideño que regalará la NBA el 25 de diciembre

La acostumbrada cartelera que pone la NBA en Navidad estará cargada de partidos con aires de playoffs y la prueba es ver a Los Ángeles Lakers vs. Brooklyn Nets como plato fuerte de la jornada: Durant-James se lleva los reflectores.

Ahora con la llegada de Carmelo Anthony y Russell Westbrook, más el nombre de Anthony Davis, Lakers tendrán un Drea Team para aspirar a ganar el título. Y en la jornada de Navidad NBA enfrentarán al tridente: Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving en el Staples Center a las 8:00 PM (Este).

Sin embargo, la jornada empezará en el Madison Square Garden a las 12:00 PM del este. New York Knicks, liderados por Julius Randle y reforzados con Kemba Walker y Evan Founier, recibirá al Atlanta Haws de Trae Young en un duelo de equipos protagonistas.

A las 2:30 PM saldrá el campeón al ruedo: Milwaukee Bucks visitarán al Boston Celtics. Una buena oportunidad pare ver otro careo entre Giannis Antetokounmpo y Jayson Tatum. Y a las 5:00 PM será el turno de Stephen Curry y sus Golden State Warriors frente al Phoenix Suns de Devin Booker y Chris Paul.

La jornada la cerrarÁ el Utah Jazz en su casa contra Dallas Mavericks a las 10:30 PM. Luka Doncic no podía faltar a esta jornada especial de cinco desafíos en noche de Navidad. Donovan Mitchell y Rudy Gobert intentarán hacer la noche especial para el equipo musical.

New York Knicks vs. Atlanta Hawks: 12:00 PM

Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics: 2:30 PM

Phoenix Suns vs. Golden State Warriors: 5:00 PM

Los Angeles Lakers vs. Brooklyn Nets: 8:00 PM

Utah Jazz vs. Dallas Mavericks: 10:30 PM

El 19 de octubre es el inicio oficial del campeonato y el juego de estrella es el fin de semana del 18 al 20 de febrero. 16 de abril está previsto el inicio de los playoffs.

🎄 The NBA will feature five games on Christmas Day with ESPN or ABC televising each matchup! #NBAXMas #NBA75 pic.twitter.com/c52Oa3xwG9

— NBA (@NBA) August 17, 2021