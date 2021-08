La Gran Manzana cuenta con nuevo “consultorio virtual” para atender crisis de salud mental y abuso de sustancias

La Ciudad lanzó un nuevo sitio web y una campaña de educación pública para ayudar a los neoyorquinos a navegar por todos los recursos de salud mental disponibles, incluyendo el apoyo para superar el abuso de sustancias.

La estrategia llamada Salud Mental para Todos (Mental Health for All) fue anunciada este miércoles por el Alcalde Bill de Blasio y será parte de una iniciativa en once idiomas, incluido el español, que se afincará con fuerza en los 33 vecindarios más azotados por la pandemia.

“A medida que nos recuperamos del COVID-19 y escribimos el próximo capítulo, debemos apoyar la salud y el bienestar de todos. Este sitio web y la campaña de educación pública, garantizarán que todos sepan a dónde acudir para obtener ayuda cuando más la necesiten”, precisó el mandatario municipal.

A partir de ahora, el portal en internet MentalHealthforAll.nyc.gov, proporciona recursos para cualquier neoyorquino que tenga necesidades de salud mental. Se trata de un centro integral con líneas de ayuda gratuitas, sin importar el estatus migratorio, ni la edad.

“Hace siete años, cuando lanzamos las primeras iniciativas de soporte a la salud mental en la Gran Manzana, estaba claro que había una gran necesidad de más servicios de salud mental y abuso de sustancias. La pandemia ha aumentado esa necesidad. Y ha hecho evidente lo debilitante que pueden ser estos desafíos”, dijo la primera dama Chirlane McCray.

De acuerdo con datos compartidos por el Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York (DOHMH) casi 1.6 millones de neoyorquinos adultos experimentan enfermedades mentales cada año, y sin duda todo proyecta que todo se ha profundizado durante el último año.

Antes de la pandemia, aproximadamente el 9% de los neoyorquinos adultos experimentaban síntomas de depresión cada año.

En el punto más agudo de esta crisis, el 44% de los adultos informaron síntomas de ansiedad, el 36% informaron síntomas de depresión y el 35% de los adultos con hijos informaron que la estabilidad emocional de sus niños había sido negativa.

“Es fundamental que hagamos que los servicios de salud mental sean fáciles de encontrar y entender. Este sitio web une a las agencias de la Ciudad para brindar los mejores servicios disponibles. Recordamos a todos que la ayuda siempre está disponible y, a menudo, está a una llamada de distancia“, comentó el Dr. Chinazo Cunningham, comisionado adjunto de DOHMH.

El nuevo sitio virtual ofrece herramientas, sin excepción, a todos los neoyorquinos que necesitan ayuda, particularmente a estudiantes y jóvenes que por la pandemia han estado sujetos a aislamiento y pérdida de familiares.

De igual forma, hay un enfoque muy preciso para las comunidades más pobres de color en donde el COVID-19 no solo creó más inequidades en la atención de la salud mental, sino que las reveló y exacerbó.

También los residentes de la Gran Manzana que desean o necesitan ayuda por el uso indebido de sustancias, tomando en cuenta que por ejemplo la crisis de los opioides ha empeorado.

Y además también se abre una oportunidad para los neoyorquinos con enfermedades mentales graves (SMI), pues se ha concluido que durante los últimos 16 meses se hecho que sea más difícil mantenerse conectado con la atención primaria.

The #COVID19 crisis was felt by families across New York City. Mental Health For All is critical to our recovery. Join us at City Hall. https://t.co/hsX3RFnYNc

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) August 18, 2021