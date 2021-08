McDonald’s: se le derrama una Coca-Cola en el autoservicio y ahora los demanda

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un padre de familia al que le derramaron una bebida de Coca-Cola en el autoservicio de McDonald’s está buscando que la empresa de los arcos dorados pague por el servicio de limpieza del coche, por lo que la está demandando.

Chris Martin, de 61 años, iba en el auto con su hija cuando ocurrió el incidente en la ciudad de Norton, Inglaterra. Los dos decidieron ir a McDonald’s en donde compraron dos comidas: una hamburguesa McChicken y una Big Mac. Las dos costaron aproximadamente £19 libras esterlinas (unos $26 dólares).

“Hice el pedido, fui a la ventana para pagarlo y luego fui a la siguiente ventana para recogerlo. Esperamos un rato y este joven apareció y lo metió por la ventana. No lo había agarrado correctamente y las bebidas no estaban bien colocadas en la bandeja que te dan. Todo se cayó. Afortunadamente, las tapas de las dos malteadas se quedaron puestas, pero la Coca-Cola grande se esparció por todo mi asiento delantero y mis pantalones”, dijo el padre, de acuerdo con el diario The Sun.

El cliente dijo que se puso furioso y que el empleado que le entregó las bebidas simplemente se fue, por lo que decidió llamar al gerente. Al decirle la situación, el gerente simplemente le respondió: “¿Y qué vas a hacer?”.

Después el padre le dijo que ni siquiera le habían dado las hamburguesas, por lo que el gerente fue por ellas y se las dio. Después, padre e hija se marcharon consternados por el servicio que recibieron.

“Estaba cubierto de Coca-Cola y estaba por todo el auto. Fue una noche terrible“, dijo el cliente.

“Me estropeó la noche y tuve que volver a cambiarme de ropa y ducharme porque estaba por todas mis piernas. Me puso de mal humor”, añadió.

El hombre dijo que sí le dieron un reemplazo de su bebida, pero que de todos modos siguió molesto. Por eso, está demandando a la empresa para que pague £85 libras esterlinas (unos $117 dólares) para que le hagan una limpieza profunda a su auto.

El cliente dice que McDonald’s hizo el daño, así que debe pagar la factura de limpieza.

“He estado yendo allí durante 20 años y nunca antes había sucedido. Envié un correo electrónico a la oficina central y me dijeron que se lo pasarían a los propietarios de la franquicia. Nadie me ha respondido y el coche todavía no se ha limpiado”, dijo.

Un portavoz de McDonald’s dijo que lamentan la situación del cliente y que están investigando la situación.

