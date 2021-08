Carolina Sarassa pasó tremendo susto: No escuchaba a su bebé moverse

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Carolina Sarassa, a quien vemos todos los días conduciendo ‘Edición Digital’ junto a Borja Voces, pasó tremendo susto: no escuchaba a su bebé moverse.

“Qué susto nos hizo pasar este niño, Dios mío… De repente dejé de sentirlo mover como por 3 o 4 horas, me vine al hospital a las 2 de la mañana“, comenzó relatando la presentadora de ‘Edición Digital’ de noticias Univision.

Ya en su casa y lejos del gran susto, Carolina subió estas imágenes, que podrás ver a al final del artículo, de la noche que pasó en emergencias preocupada porque su bebito no se movía dentro de su vientre.

¿Qué fue lo que pasó?

“Afortunadamente parece que estaba dormido, y ya finalmente todo bien, le tomaron la medida del corazoncito y todo bien”, explicó Sarassa ya mucho más tranquila de saber que solo se trataba de un merecido descancito antes de salir al mundo.

Además de ser una mujer muy atenta y consciente de la importancia de estar pendiente a todo el proceso de su embarazo, para Carolina es el doble de preocupante, ¿por qué? Pues porque como muchas mujeres, la periodista perdió un embarazo antes de su hijita Chloe.

En una entrevista que le hicimos a Sarassa hace unos meses ella misma nos relató que era algo que aún la tenía inquieta ante cada embarazo:

“Yo me dije, un segundo bebé seguramente ya voy a estar experta en el tema, y no voy a estar preocupada, pero estoy igualmente de preocupada que con Chloe, cada segundo me toco el estómago, y si no se mueve yo voy y me tomo agua con azúcar. Cada vez que voy al doctor tengo mil preguntas apuntadas, preocupación porque me encantaría que el estómago fuera, en vez de piel como algo de cristal para uno poder ver”.

De hecho, ella también nos contó que, aunque había confirmado su embarazo vía test, recién a los 3 meses decidió comenzar a hacerse ilusión, porque no quería vivir la pesadilla del primero.

“Hasta como los 3 meses yo no quise como que hacerme medio ilusión porque no quería pasar otra vez por esa tristeza de que te digan: Estas embarazada y después ay no, ya no”, nos dijo valientemente.

Ya fuera del susto, Carolina Sarassa sigue disfrutando de su embarazo, de la pronta llegada de su segundo bebé, el hermanito menor de Chloe, quien ya por fin tiene nombre y se llamará -o ya se llama- Noah Mattia.

MIRA A CAROLINA SARASSA CONTANDO LO SUCEDIDO EN EL HOSPITAL: