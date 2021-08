Cineasta chileno recibe carta de los talibanes en hotel en Kabul, Afganistán, y comparte su contenido

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El documentalista chileno Jorge Said recibió una carta de los talibanes mientras se encontraba alojado en un hotel de Kabul, Afganistán, en la que le indicaban que tenían “buenas intenciones” y que los extranjeros estaban a salvo en el país.

“Los talibanes vinieron a dejar una carta, una carta de buenas intenciones… básicamente que dice cómo los extranjeros están a salvo, que ya no hay policías, que la Policía es infiel, la Policía corrupta del gobierno anterior. Ya no van a seguir manteniendo el orden y que, por lo tanto, nosotros estamos bajo la protección de las milicias talibanes. Básicamente, diciéndote que ellos vienen a darnos la seguridad y que no va a haber ningún tipo de represalia, y, sobre todo, que vienen a buscar gente de las fuerzas armadas. Por ejemplo, se anda buscando mucho, porque todo el mundo sabe que se andan buscando a los generales, a todo el estado mayor militar escondido, no se sabe dónde”, indicó Said en entrevista con El Mostrador.

Un país en caos

En una entrevista por videochat desde el hotel rodeado por miembros del grupo extremista, Said describió el país como uno en “caos” y con una división evidente.

“Hay toda clase de reacciones porque este es un país tribal, dividido por etnias, y los talibanes son de la etnia mayoritaria…”, explicó el cineasta.

“Las otras etnias están absolutamente horrorizadas con esto”, agregó el chileno.

“Hay un país dividido. En estos momentos sí que se están desarrollando negociaciones en el más alto nivel, en varios hoteles acá en la ciudad, también en el palacio presidencial de distintos grupos, y están negociando distintos aspectos…”, continuó el entrevistado.

Said declaró que hay mucha duda entre la población local e internacional con respecto a la promesa de los combatientes talibanes de no matar a los generales del antiguo gobierno.

“Nadie les cree a los talibanes”

“Nadie les cree a los talibanes que van a perdonar la vida de los generales. Así que, por lo tanto, hay un miedo terrible de que pudieran haber ataques de la guerrilla, que pudieran haber milicias que pudieran atacarlos. Hay negociaciones en todos los frentes…”, expuso.

Sobre la situación de las mujeres en el país, oprimidas por décadas debido a una interpretación fundamentalista del Islam, el sudamericano dijo que ha hablado con algunas que le han manifestado su intención de suicidarse.

Mujeres afganas relataron que planean suicidarse

“Muchas mujeres me dijeron, ‘Jorge, es que vamos a suicidarnos’, estamos consiguiendo formas para suicidarnos. Es muy duro escuchar a la presentadora de noticias de la radio y televisión afgana…al otro día, el domingo en la tarde, ya no está, nunca más, ya no puede presentar noticias”, relató el colaborador.

Said además narró el caso de músicas en el Conservatorio nacional a las que los talibanes les han prohibido hasta tocar sus instrumentos.

“Frente a eso yo no tengo nada más que suicidarme. No tengo otro rol más que jugar en esta vida, porque mi pasión, mi sueño es integrar una orquesta, donde yo toque el contrabajo…” contó el documentalista.

Desde que el domingo el grupo terrorista se hizo con la capital afgana, las autoridades de EE.UU. han estado desplegando soldados y otros recursos militares en la zona, principalmente para agilizar la evacuación de ciudadanos estadounidenses del país asiático.

La crisis humanitaria en Agfanistán se reporta tras 20 años de ocupación estadounidense.

Tropas estadounidenses se quedarían en Afganistán más allá del 31 de agosto

El presidente, Joe Biden, indicó este miércoles que las tropas de su país podrían quedarse en Afganistán más allá de la fecha límite que había establecido para la retirada, el 31 de agosto, para poder completar la evacuación de todos los ciudadanos del país occidental.

El funcionario no detallóqué pasara con los miles de afganos y sus familias que buscan salir del país en aviones estadounidenses. “Si hay estadounidenses todavía allí, vamos a quedarnos hasta que podamos sacarlos a todos”, dijo Biden en entrevista con ABC News.

Te puede interesar: