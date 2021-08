Jovencita clama llorosa en video para que la saquen de Afganistán: “Moriremos lentamente”

Un video de una jovencita en Afganistán que llorando alega que nadie se preocupa por “nosotras” dramatizó el trato represivo y discriminatorio que sufren las mujeres bajo el yugo de los talibanes.

En las imágenes divulgadas por la periodista y activista Masih Alinejad se escucha a la menor llorando mientras reclama ayuda urgente para salir del país luego de que el grupo extremista asumiera nuevamente el control del territorio a 20 años de la invasión estadounidenses y el retiro reciente de las fuerzas militares del país occidental.

"We don't count because we're from Afghanistan. We'll die slowly in history"

Tears of a hopeless Afghan girl whose future is getting shattered as the Taliban advance in the country.

My heart breaks for women of Afghanistan. The world has failed them. History will write this. pic.twitter.com/i56trtmQtF

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) August 13, 2021