COVID: clientes de Costco se quejan en Twitter de que no hay papel higiénico ni agua en las tiendas

Algunos clientes de Costco están tomando las redes sociales para denunciar que varias tiendas se están quedando sin papel higiénico y agua. Todo esto parece indicar que cada vez hay más consumidores que están abasteciéndose de artículos esenciales debido al aumento de contagios por la variante delta del COVID-19.

Los clientes han publicado en Twitter sobre la escasez de productos y las restricciones sobre la cantidad de artículos que puedes comprar que ha impuesto la cadena de almacenes. Esto lo hizo Costco para evitar que la gente haga compras de pánico y agote las existencias.

“¿No aprendimos nada del año pasado? Me detuve en Costco y no tienen papel higiénico ni agua. Estas personas nunca aprenden“, dijo un cliente de la tienda de Nevada en Twitter.

What is wrong with people? Did we not learn from last year at all? I pulled up to Costco and they are out of toilet paper and water. These people never learn. #toxictuesday — Counselor Lewis 👨🏽‍🏫 (@ahmadtlewis3) August 18, 2021

Otras personas han dicho que esta escasez podría ser solamente una señal de los tiempos que vienen, además de que otros consumidores dieron a conocer que Costco ya puso límites a la cantidad de paquetes de papel higiénico que cada persona puede comprar.

There wasn’t any bottle water packs or toilet paper at Costco today….sign of the times to come 🤷🏽‍♂️ — Eric Arrambide 🎲🎱 (@MagicFalcon) August 17, 2021

Ya hay evidencia de que los compradores sí están comenzando a almacenar productos nuevamente a medida que aumentan las infecciones por COVID-19 en los EE.UU. Cabe recordar que, al comienzo de la pandemia en marzo del año pasado, mucha gente fue a las tiendas de Costco a comprar productos al por mayor.

En tweets publicados en julio de este año, ya es posible encontrar a personas que dijeron que estaban planeando almacenar productos como papel higiénico, ya que se estaban preparando para un posible nuevo cierre de negocios.

“¡Pasé por Costco hoy para recoger papel higiénico! Estoy listo para otro cierre”, escribió un cliente en Twitter en julio.

I swung by Costco today to pick up toilet paper! I’m Ready for another lockdown (the economy, not so much) — Valley Bulldog (@ValleyBulldog18) July 30, 2021

De acuerdo con Business Insider, otra persona escribió: “Me dirigí a Costco y estoy comprando todo el maldito papel higiénico”.

Headed to Costco and I’m buying all the damn toilet paper. — Brad MFW (@bbwhit) July 28, 2021

Una encuesta reciente de la firma de análisis Inmar Intelligence, encontró que el 69.4% de los 1,000 adultos encuestados dijeron que considerarían llenar sus alacenas de comestibles y artículos esenciales a medida que se esparce la variante delta del COVID-19.

Si los consumidores comienzan a acumular productos podría crear problemas aún más graves para las tiendas, ya que estas están teniendo problemas con las cadenas de suministros de artículos, además de que no cuentan con los trabajadores necesarios para sus operaciones debido a la escasez de mano de obra.

Estos retrasos están provocando retrasos y escasez de bienes de consumo, lo que a su vez obliga a las tiendas a subir los precios.

Debido a esto, las cadenas de supermercados también están almacenando productos para protegerse de los aumentos de precios cuidar los márgenes.

