Esperan masiva llegada de inmigrantes a Nueva York huyendo de terroristas talibanes en Afganistán

Miles de inmigrantes refugiados de Afganistán podrían llegar a Queens (NYC) en las próximas semanas después del colapso del gobierno en ese país asiático, a medida que las tropas estadounidenses se retiraron.

Las fuerzas militares estadounidenses aseguraron el aeropuerto de la capital Kabul esta semana y comenzaron un esfuerzo de evacuación masiva, incluso mientras los talibanes avanzan formalmente su autoridad sobre todo el país tribal.

Muchos residentes de los vecindarios Flushing y Fresh Meadows en Queens, incluida Sunita Viswanath, conocen personas que luchan por salir de Afganistán. “Éste es el momento que el mundo necesita apoyar y no abandonar Afganistán”, dijo la cofundadora de la organización “Women for Afghan Women” (Mujeres por Mujeres Afganas, WAW).

Se trata del grupo pro derechos de las mujeres afganas más grande del mundo, creado en Queens hace casi 20 años, cuando comenzó la guerra contra los talibanes, tras los ataques del 9/11 reivindicados por ellos.

En dos décadas WAW ha tenido presencia en Afganistán, operando centros de cuidado infantil y ayudando a mujeres que han sufrido violaciones de derechos humanos. “Hemos estado dirigiendo una organización de derechos de las mujeres, por lo que corremos un peligro particular porque hemos estado haciendo este trabajo”, dijo Viswanath a Pix11.

El objetivo inmediato del grupo es sacar del país a unos 500 miembros del personal, mujeres y niños, con la ayuda del gobierno de EE.UU., naciones aliadas y operadores privados. Sin embargo, dicen que el simple hecho de llegar al aeropuerto de Kabul es arriesgado no sólo por los talibanes, sino también por las bandas itinerantes.

Los comandantes militares estadounidenses insisten en que la situación de seguridad está mejorando, hasta cierto punto, después de la locura inicial de muchos por huir del caótico país. Miles de tropas estadounidenses han asegurado el aeropuerto capitalino Hamid Karzai y están intensificando los esfuerzos de transporte aéreo, para trasladar de 5,000 a 8,000 pasajeros por día.

Viswanath anticipa que los afganos seguirán buscando formas de huir del país, y muchos terminarán en Queens y otras comunidades afganas en todo EE.UU.

Además, los gobernadores de estos estados ya se han comprometido a aceptar refugiados afganos: California, Iowa, Maryland, Massachusetts, Carolina del Sur, Utah, Virginia y Wisconsin, así como el Departamento de Defensa en Texas, informó Fox News.

@WAWHumanRights has been working 24/7 over the past few weeks to keep our clients, staff, and families alive and safe. We not only ask for your prayers but also your support to get us through this crisis.

Help us keep our people safe.

Donate here: https://t.co/QWE4KzU6re pic.twitter.com/DzROL8UFWh

— WomenforAfghanWomen (@WAWHumanRights) August 16, 2021